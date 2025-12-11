La inflación de Noviembre 2025 fue del 2.1% en San Juan

De acuerdo con el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la comparación interanual registró un incremento del 28,3%

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,1% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 25,4%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 28,3%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,8%.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (0,3%), Recreación y cultura (0,4%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), Comunicaciones (1,0%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,2%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,5%).

Por otro lado, aquellas divisiones con mayor aumento en el mes fueron Educación (5,1%) -principalmente por subas en educación formal, Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) -principalmente por incrementos en carnes y derivados-, Transporte (2,5%), Salud (2,0%) y Bienes y servicios diversos (2,0%)

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.