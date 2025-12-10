Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan

Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar la agenda compartida entre Nación y las provincias.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.