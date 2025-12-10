El 10 de diciembre de 1983 en Argentina fue un día histórico: marcó el retorno a la democracia tras siete años de dictadura cívico-militar, con la asunción de Raúl Alfonsín como el primer presidente elegido por el voto popular, un evento que significó la restauración del estado de derecho y la esperanza de un futuro con libertades y respeto a los derechos humanos.

La elección del día de asunción no fue azarosa, si bien la dictadura no quería entregar el mando hasta el 25 de mayo de 1984, Alfonsín logró imponer que la asunción sea el 10 de diciembre, fecha que desde 1948 se conmemora en el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos, por la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclamó los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano