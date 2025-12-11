La Legislatura recibió a representantes del Premio Provincial a la Calidad

11 de diciembre de 2025
Martin calidad

En la mañana del miércoles 10 de diciembre, el vicegobernador Fabián Martín, junto al secretario Administrativo, Jorge Fernández, recibió a miembros del Consejo Consultivo, órgano encargado de dirimir a los ganadores del Premio Provincial a la Calidad.
La reunión se desarrolló en el cuarto piso del edificio Anexo de la Legislatura.

Participaron Eugenia Orozco, responsable del Área Calidad de la Cámara de Diputados; Florencia Yamanouchi, jefa del Departamento de Auditoría y Control Interno del Poder Legislativo; Ricardo Coca, miembro del Consejo Consultivo; y Fernando Castillo, coordinador del Premio Provincial a la Calidad.

Durante el encuentro, dialogaron sobre los desafíos a futuro para la Legislatura provincial. En esta ocasión, Ricardo Coca explicó al equipo de Prensa el proceso de evaluación llevado adelante.

Cabe señalar que la Ley Nº 971-F instituye el Premio Provincial a la Calidad de las Organizaciones Públicas y Privadas, cuyo objetivo es promover, desarrollar y difundir los procesos y sistemas orientados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y servicios que se originan tanto en la Administración Pública como en el sector privado, teniendo en cuenta la protección de los usuarios y consumidores.

Asimismo, la normativa establece en su artículo tercero los atributos de calidad que son considerados: el desarrollo organizacional; la capacitación; el respeto a los derechos y la participación de todos los miembros de la organización; la satisfacción del ciudadano o destinatario de los bienes o servicios; la utilización de tecnologías que aumenten la productividad; la integración conceptual y operativa con los proveedores; la preservación del ambiente y la conservación de los recursos; la consideración de los intereses de la comunidad; la eficacia y eficiencia alcanzadas; el respeto de los derechos humanos; y la utilización óptima de los recursos asignados.

