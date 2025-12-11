Aprobaron la Ley de Transporte

Tras un extenso debate, en el que el cuerpo legislativo se constituyó en comisión para continuar con el tratamiento del proyecto de ley que tiene por objeto ordenar y reglar la prestación del Servicio Público de Transporte de Personas y Bienes, en forma individual o colectiva, dentro del territorio de la Provincia de San Juan, ya sea de manera permanente, transitoria o eventual, el asunto fue finalmente sancionado con fuerza de ley.

Durante el análisis, habló como miembro informante el diputado Enzo Cornejo, quien solicitó la necesidad de constituirse en comisión para la emisión del despacho. En esta instancia, el diputado Mario Herrero presentó un texto alternativo configurado como despacho en disidencia, en el cual explicó todos los puntos en desacuerdo con el proyecto del oficialismo.

Una vez finalizado el tratamiento en comisión, se sometió a votación, en primer lugar, la moción del diputado Enzo Cornejo, que resultó aprobada con 21 votos positivos y 15 negativos. La moción del diputado Herrero devino en abstracto.

Luego de la aprobación en general, se realizó el tratamiento en particular, artículo por artículo, durante el cual se propusieron diversas modificaciones: algunas fueron aprobadas y otras rechazadas.

En la oportunidad, también realizaron sus aportes en el debate la diputada Fernanda Paredes, el diputado Emilio Escudero y la diputada María Rita Lascano.

Ingreso del Proyecto de Presupuesto

Durante la Decimocuarta Sesión, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, tomó estado parlamentario el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo referido al Presupuesto Provincial correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2026. También ingresaron a comisiones los proyectos sobre la modificación de la Ley N° 151-I (Código Tributario) y la Ley Impositiva para el Año Fiscal 2026.

Asunción de la diputada Marcela Montaña

Al inicio de la sesión, se puso a consideración el título y la documentación expedida por el Tribunal Electoral referentes a los diputados suplentes electos en sucesión del diputado Carlos Jaime Quiroga, quien renunció voluntariamente para asumir como legislador nacional. Conforme a los artículos 134 y 154 de la Constitución Provincial, y al artículo 14 del Reglamento Interno de la Cámara, corresponde juzgar la validez de dichos títulos en la misma sesión; la vacante debe cubrirse de forma inmediata y el diputado debe incorporarse también de manera inmediata.

Desde la Secretaría Legislativa se dio lectura al expediente correspondiente. Tras ser aprobado el acta por el cuerpo legislativo, el vicegobernador procedió a tomar juramento de forma a la diputada Marcela Montaña. Luego, ella ocupó su banca y prestó un nuevo juramento, esta vez como miembro de la Sala Acusadora del Juicio Político.

Ley de Emergencia Hídrica

Con el tratamiento de preferencia acordado en la sesión anterior, el cuerpo legislativo se constituyó en comisión y trató el proyecto de ley que propone modificar los artículos 1º y 6º de la Ley Nº 2470-L, emitiendo un despacho que quedó redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 1º.- Se declara el Estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio de la Provincia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.»

«ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Departamento de Hidráulica, en los casos comprendidos en el Artículo 1°, a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los servicios que presta, pudiendo disponer restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa sin límite según la fuente que corresponda aplicar, para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de las obras necesarias, así como la reasignación de recursos y la ejecución de planes de contingencia. Esta facultad conferida no afecta las atribuciones y obligaciones dispuestas por la Ley Nº 13-A al Consejo de Hidráulica.»

En esta oportunidad, el diputado Juan de la Cruz Córdoba fue el encargado de fundamentar el asunto. También hizo uso de la palabra el diputado Mario Herrero, quien manifestó su acompañamiento. Tras realizar el despacho correspondiente, la Cámara sometió el proyecto a votación, quedando aprobado con fuerza de ley.

Convenio con la Fundación Manos Abiertas

El cuerpo Legislativo aprobó el Convenio de Asistencia y Cooperación celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan y la Fundación Manos Abiertas, Delegación San Juan.

Este punto del orden del día fue fundamentado por la diputada Marcela Quiroga, quien explicó que el objeto de este acuerdo consiste en fomentar y consolidar políticas, programas y estrategias destinadas a la asistencia, el acompañamiento y la promoción integral de las personas, mediante la articulación de esfuerzos en el marco de las competencias institucionales de cada parte.

Convenio con la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano

Tras los argumentos brindados por el diputado Gustavo Núñez, los legisladores ratificaron un convenio Marco de Asistencia y Cooperación Mutua, suscripto entre el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Salud y la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano.

El objeto del mencionado acuerdo es establecer un Programa de Colaboración Académica y Asistencial para el tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca, que incluye actividades de capacitación interprofesionales, así como complemento en materia de tratamientos asistenciales.

Resoluciones

En la ocasión, la Legislatura resolvió declarar de interés:

Educativo, cultural y social, el proyecto ¿Por qué le tenemos miedo?, desarrollado por los alumnos de 3º grado de la Escuela Ingeniero Marcos Antonio Zalazar, de Villa Aberastain, departamento Pocito, bajo la coordinación de la docente Sandra Mónica Illanes, por su destacado aporte a la concientización y prevención sobre la presencia y peligrosidad del alacrán (Tityus trivittatus), y por su contribución al conocimiento, la educación ambiental y la salud pública. (Bloque Bloquista)

Cultural y social, el largometraje documental SIERRA, dirigido por Juan Francisco Montes y producido por Ciro Néstor Novelli, filmado en el Departamento Valle Fértil, por su contribución a la preservación de la identidad cultural, la historia oral y el paisaje humano dé las sierras sanjuaninas. (Bloque Bloquista)

Social y cultural las actividades a realizarse con motivo de la celebración del 112 aniversario de la fundación del Departamento de Chimbas, el que se conmemora el día 11 de diciembre del año 2025. (Bloque San Juan Te Quiero)

Religioso, cultural y social la celebración de la FIESTA NACIONAL DE SANTA LUCÍA, que se conmemora el día 12,13 y 14 de diciembre del corriente año en la plaza departamental. (Interbloque Cambia San Juan)

Cultural el Programa «Ópera de Todos», impulsado por la Fundación ópera de San Juan, en el marco de la Temporada Lírica 2026 que incluye la presentación de dos Óperas Clásicas: «La Traviata» de Giuseppe Verdi en marzo y «Romeo y Julieta» de Charles Gounod en octubre de ese año, a realizarse en la Sala “Eufemia Cultura», ubicada en el Departamento Albardón. (Diputada Cristina López)

Social, cultural e histórico las actividades y actos que se desarrollen con motivo de conmemorarse el 23 de diciembre del año 2024, el 112° Aniversario de la creación del Departamento de Ullum. (Diputado Leopoldo Soler)

Social, cultural e histórico las actividades y actos que se desarrollen con motivo de próxima celebración de una nueva edición de la Fiesta «en Ullum están chayando» que se llevará a cabo los días 20 y 21 del mes de Febrero de 2026, y de la «Fiesta Departamental de Ullum y su espejo», el día 22 del mes de Febrero de 2026, en el Departamento de Ullum, de la Provincia de San Juan. (Diputado Leopoldo Soler)

Social, cultural e histórico, los 144 Aniversarios de Fundación del Departamento de 25 de Mayo. (Diputado Juan Carlos Quiroga Moyano)

Social, cultural y turístico, la Edición Nº 51 de la Fiesta Provincial Carrerito Sanjuanino. (Diputado Juan Carlos Quiroga Moyano)

Cultural y social el programa de Streaming «Bonus Deportito” por el Canal de Youtube + Medios, se emite de Lunes a Viernes de 18hs a 20hs. (Interbloque Cambia San Juan)

Comunicación

Sobre tablas, el cuerpo Legislativo aprobó un proyecto de Comunicación presentado por el interbloque (Bloquista, Justicialista, San Juan Vuelve, Frente Renovador, y Crecer), mediante el cual se solicita al “Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan que, por intermedio de la autoridad competente, en el plazo de diez (10) días hábiles remita a esta Cámara un informe detallado sobre el presupuesto asignado al Departamento de Hidráulica para el ejercicio 2025. Asimismo, requiérase un informe comparativo que consigne el presupuesto originalmente aprobado y el monto efectivamente ejecutado, discriminado por partidas y por obras, a fin de evaluar la correspondencia entre lo previsto y lo realizado.

Sugiérase al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia de San Juan, por intermedio de la autoridad competente, que coordine la participación de los sectores productivos y arbitre de manera urgente los medios necesarios para que se presente formalmente un Plan de Necesidades elaborado por las entidades productivas. Dicho plan contempla la infraestructura hídrica prioritaria, el mantenimiento y modernización de los sistemas de riego, la adopción de medidas de eficiencia y las necesidades presupuestarias indispensables para garantizar la sostenibilidad productiva”.