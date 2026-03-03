La obra en la Quebrada de Zonda alcanza un 92% de avance

El gobernador Marcelo Orrego visitó la obra que se ejecuta en la Quebrada de Zonda, que actualmente registra un 92% de avance.

Durante la recorrida, el mandatario pudo constatar que ya fueron finalizados los trabajos de estructura metálica para cubierta y la colocación del panel térmico en la planta alta de la cantina, así como la estructura metálica de las pérgolas.

En los sectores 3 y 4, el veredín de hormigón armado llaneado se encuentra concluido, mientras que continúan en ejecución los trabajos de estampado y la colocación de baldosas podotáctiles. En el sector de la cantina avanzan los accesos con rampas, barandas y baldosas podotáctiles, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad.

La colocación del revestimiento de chapa trapezoidal C27 pintada ya fue completada en la cantina y continúa en los núcleos sanitarios. Además, los carteles exteriores y tótems fueron instalados en todos los sectores de la obra.

Entre los trabajos actualmente en ejecución se encuentran la instalación de corrientes fuertes, luminarias en circulaciones, colocación de mangueras para el sistema de riego, pintura de carpinterías y revestimientos, y tareas de parquización. También se finalizaron los asadores, mesas, bancos y dispensarios de agua en todos los sectores, quedando pendientes algunas bachas de lavado.

En paralelo, se tramita la primera alteración al contrato, vinculada al cambio de modelos de bancos y a la ejecución de caminos de hormigón hacia los sectores 1 y 2, tareas que ya se encuentran en marcha. Asimismo, se incorporarán dos grandes núcleos de juegos.

Esta modificación —sin contemplar los juegos— representa un 21% de la obra base y una ampliación del plazo por 60 días, lo que traslada la fecha estimada de finalización al 28 de abril de 2026.

El proyecto forma parte del plan de renovación integral del parque, con el objetivo de consolidar la Quebrada de Zonda como un espacio recreativo y turístico moderno, accesible y seguro para sanjuaninos y visitantes.