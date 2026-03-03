Atención vecinos de Capital: continúan los beneficios por el pago de tasas municipales

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Economía y Hacienda, informa que mediante la Resolución N° 181 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para el pago de las siguientes tasas:

• Contribución por Servicios sobre Inmuebles

• Contribución sobre Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios

• Contribución por Publicidad y Propaganda

Los contribuyentes podrán optar por las modalidades de pago anual, semestral o realizar el anticipo correspondiente a enero y febrero.

Se mantienen los descuentos acumulables de hasta el 35% para quienes abonen en término y utilicen las distintas modalidades de pago disponibles. Estos beneficios incluyen el programa “Buen Contribuyente”, el débito automático y el pago online, promoviendo el cumplimiento responsable y el ahorro.

Además, el municipio continúa brindando herramientas que agilizan y simplifican la gestión. Los vecinos pueden consultar información, realizar trámites a través de la web oficial y solicitar su boleta vía WhatsApp al 264 5602660.

Con este esquema, la municipalidad busca acompañar a los vecinos, reconocer el compromiso su compromiso, y fortalecer los servicios y obras que impulsan el crecimiento de la Ciudad.

