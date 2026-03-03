Nuevo operativo de arbolado público en Parque Universitario y distintos sectores de Capital

Del 2 al 8 de marzo se realizarán tareas de despeje de luminarias, corte de ramas bajas y erradicación de árboles peligrosos

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de trabajos correspondientes al área de Arbolado Público, que se desarrollará desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo, en distintos puntos del ejido capitalino.

Durante la semana, de lunes 2 a viernes 6 de marzo, en el horario de 8 a 13 horas, las cuadrillas municipales llevarán adelante tareas de despeje de luminarias y corte de ramas bajas en el Barrio Parque Universitario, con el objetivo de mejorar la visibilidad, optimizar el alumbrado público y reforzar la seguridad en la vía pública.

En tanto, de 13 a 17 horas, se atenderán reclamos por despeje de luminarias y corte de ramas bajas en domicilios particulares, conforme a las solicitudes registradas en el sistema municipal.

El operativo continuará el sábado 7 y domingo 8 de marzo, de 8 a 13 horas, con la erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios, priorizando aquellos casos que representen riesgo para vecinos, viviendas o circulación vehicular.