La Selección Argentina pone primera en Estados Unidos y afronta la primera práctica con todo el plantel

La Selección Argentina pone en marcha el sueño mundialista este lunes y por la tarde afrontará la primera práctica previo a los amistosos que jugará el sábado 6 y martes 9, antes del inicio de la Copa del Mundo. El entrenador Lionel Scaloni tendrá varias bajas por lesión, aunque contará con los que se sumaron para los duelos preparatorios.

Si bien los 26 citados arribaron el domingo por la tarde a la concentración en el país que albergará más cantidad de encuentros en este torneo que comenzará el 11 de junio, el nacido en Pujato sabe que en los amistosos prescindirá de varios futbolistas.

El último de los que se lesionó es Leandro Paredes, quien tiene un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha en la eliminación de Boca frente a Universidad Católica, y el foco está puessto en que pueda estar disponible para el debut.

El volante se sumó a Dibu Martínez, quien sufrió una fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda en la previa a la final de la Europa League y arribó a Kansas con un vendaje en la zona.

A su vez, Nico Paz arrastra una molestia en la rodilla izquierda, después de un fuerte golpe sufrido en un duelo ante Hellas Verona, mientras que Cristian Romero comienza lentamente a ingresar en la recta final de su recuperación. Algo similar sucede con Julián Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, en la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, pero llegaría en óptimas condiciones.

La lista la completan Nicolás González, con un desgarro originado a fines de abril, durante un entrenamiento de Atlético de Madrid, y Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos desgarrados.

Es por esa razón que el cuerpo técnico reservó varios futbolistas ante posibles bajas, como Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

En Kansas, Argentina se instalará durante todo el Mundial y desde ahí viajará a las distintas ciudades para disputar los encuentros, pero antes tendrá que jugar los amistos. Debido a eso, el viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí. La ide es estar en Kansas, por lo menos, hasta cuartos de final, en caso de llegar.

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