Parte de rutas 01/06/2026

EDITOR 1 de junio de 2026
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La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informa el estado de las rutas provinciales. Asimismo, recomienda circular siempre con precaución en zona de badenes, a baja velocidad por la posibilidad de material de arrastre y ante la presencia de equipos trabajando.

Sarmiento
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 341: Calle Carpino, tramo desde RP 268 hasta RN 40 (Circuito Fiorito). Equipos trabajando.
  • RP 318: Tramo desde RN 153 hasta RP 351 Retamito. Equipos trabajando.

Calingasta
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 406: Alto Calingasta. Equipos trabajando.

Jáchal
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 492: Calle Martín Fierro. Equipos trabajando.
  • RP 486: Calle Varas. Equipos trabajando.

Valle Fértil
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 510: Tramo Quimilo – Aguas Cercadas. Equipos trabajando.
  • RP 507: Los Valencianos. Equipos trabajando.
  • RP 519: Tramo entre RP 507 y RP 510 (Usno). Equipos trabajando.
  • RP 510: Tramo Usno – Los Baldecitos. Equipos trabajando.
  • Camino a Sierras de Chávez y Elizondo. Equipos trabajando.

Iglesia
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 436: Tramo La Ciénega – Las Crucecitas. Equipos trabajando.
  • RP 405: Tramo Rodeo – Tudcum. Equipos trabajando.
  • RP 430: Tramo Angualasto – Parque Nacional San Guillermo. Equipos trabajando.

Pocito
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 283: Tramo RP 5 (calle Alfonso XIII) hasta RN 40. Equipos trabajando.

25 de Mayo
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 262: Calle Enfermera Medina. Equipos trabajando.

Caucete
Estado general: Transitable con precaución.

  • RP 270: Tramo calle Colón – calle Oviedo. Equipos trabajando.

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