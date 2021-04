Lanzamiento del San Juan Escribe en Capital

En la sede de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la diputada departamental Celina Ramella, junto al intendente Emilio Baistrocchi, presentaron la nueva edición del concurso literario San Juan Escribe, Premio Jorge Leonidas Escudero.

Durante el acto participó la secretaria de Turismo y Cultura de la Capital, Sandra Barceló; el coordinador del certamen literario, Mario Zaguirre; la responsable del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, Sandra Luna; y el titular de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Poder Legislativo, Ubaldo Hidalgo.

En la ocasión, fue reproducido el video institucional que promociona el concurso. Luego, Martín Ibazeta, integrante del área de Relaciones con la Comunidad de la Cámara, dio a conocer los detalles de logística y de organización de esta convocatoria literaria. Por su parte, el coordinador del certamen destacó la importancia de escribir y motivó a los capitalinos y capitalinas a participar.

A su turno, el intendente Emilio Baistrocchi recordó su participación en la gesta del concurso y en la creación del Fondo Editorial del Poder Legislativo. “Estaba reunida la Comisión de Diálogo Político de San Juan y Coquimbo. Estaba Roberto Gattoni como secretario Administrativo, yo como secretario Legislativo y Sergio Uñac como vicegobernador, y el presidente de Cultura del Consejo de Coquimbo comentó que tenían un Fondo Editorial. A nosotros nos pareció muy interesante, indagamos de qué se trataba y a los tres meses el vicegobernador estaba firmando el decreto de Creación del Fondo Editorial. En ese momento, convocamos a Sandra Luna que tenía conocimiento en el tema y nos pusimos a trabajar”, relató el mandatario municipal.

Seguidamente agregó sobre el concurso San Juan Escribe “cuando realizamos la primera edición creímos que iban a participar veinte o treinta personas, pero terminaron inscribiéndose doscientas. Quiero felicitar a todo el equipo de la Cámara porque hoy veo como esto lo ha hecho suyo, lo ha mejorado, lo ha extendido, lo ha federalizado y ha generado una participación increíble.

Por su parte, la diputada Celina Ramella expresó que “estoy muy contenta con este lanzamiento porque justamente lo que se pretende es ayudar a los escritores sanjuaninos y fomentar la producción literaria. Durante la pandemia muchas personas se han tomado tiempo para escribir y muchos de esos escritos lo han compartido por las redes, y la verdad que esta forma que tiene el Fondo Editorial de la Cámara les va posibilitar justamente que sus trabajos puedan ser editados y que puedan entrar al mercado del libro internacional”.

Luego comentó que “me he criado con un escritor, mi abuelo tenía esa facilidad de escribir textos jurídicos hasta poesías. La verdad que es una pasión alentadora. Queremos invitar a todos, a quienes sepan y no sepan tanto. O crean no saber y la verdad que pueden expresar en escritos, sus sentimientos, sus vivencias, y todo lo que se les ocurre, es de tema libre abierto. Pueden participar desde el más pequeño hasta el más grande”.

Para finalizar, la legisladora departamental entregó al intendente de la Ciudad de San Juan una colección de libros de ediciones anteriores del San Juan Escribe.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras