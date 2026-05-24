“Hilos de Revolución” abrió los festejos patrios por el 25 de Mayo en San Juan

La función, que se realizó en el Teatro del Bicentenario, fue presenciado por el gobernador Marcelo Orrego.

La gala patria “Hilos de Revolución” dio inicio este 24 de mayo a los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en San Juan, con una propuesta artística cargada de emoción, memoria e identidad nacional en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

La función fue presenciada por el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, quienes estuvieron acompañados por ministros, secretarios y demás integrantes del gabinete provincial.

La propuesta artística celebró la construcción de la identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación, en una puesta escénica que combinó sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

“Hilos de Revolución” tomó la metáfora del tejido para narrar cómo se fue construyendo la patria a lo largo del tiempo. La obra rindió homenaje a hombres y mujeres que, desde distintos lugares y realidades, aportaron con sus historias, luchas y sueños a la formación de la identidad colectiva argentina.

Como un gran telar en movimiento, la gala entrelazó memorias y emociones para reflejar el legado de libertad que marcó el nacimiento de la Nación y que continúa siendo inspiración para las nuevas generaciones.

Dividida en una obertura y tres actos, la puesta propuso un recorrido por las distintas voces, paisajes y experiencias que dieron vida a la Revolución de Mayo, consolidándose como el inicio de las actividades oficiales previstas por el Gobierno de San Juan para conmemorar el 25 de Mayo, día en que se realizará el tradicional

Tedeum y desfile.