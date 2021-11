Lionel Messi se quedó con el séptimo Balón de Oro de su carrera

Luego de que lo declaren como el mejor futbolista del mundo, el argentino expresó: “Me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol”. Además, se acordó de Barcelona, la selección y su equipo actual: “Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección”

Sobre la selección y ese título que le faltaba, manifestó: “Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo. Este premio es por lo que hicimos en la #CopaAmérica y quiero compartirlo con todos mis compañeros de la Selección”.

Sobre su máximo competidor, Robert Lewandoski, Messi no ahorró ninguna palabra en halagarlo: “Deberían darte el Balón de Oro que mereciste el año pasado”.

