Los adultos mayores de la Residencia recorren distintos puntos de la provincia

Loa residentes tienen salidas recreativas programadas durante todos los miércoles del mes de noviembre, como parte de sus actividades sociales y terapéuticas.

Un grupo de entre quince y veinte personas entre quienes viven en la Residencia Eva Duarte de Perón, tiene un cronograma de actividades diferentes, que les permite cambiar la rutina: todos los miércoles del mes de noviembre hacen salidas recreativas por distintos puntos de la provincia. Esta vez y para aprovechar el buen clima, van a pasear por sitios de Capital, Rivadavia y Zonda.

Ya hicieron un pic nic en la zona de las llamadas Cavas de Zonda, en el Parque Federico Cantoni e inclusive un recorrido por la Peatonal que culminó con una colación en un café de la zona céntrica de la ciudad. También visitaron el miércoles 19 de noviembre el Parque Faunístico y sus alrededores. Para el 26 de noviembre, está previsto ir hasta el Dique Punta Negra para disfrutar de los distintos rincones de este paseo.

“La intención de estas salidas es que los residentes puedan llevar una vida lo más adaptada y cercana a la realidad de cualquier otra persona mayor y no que queden limitados a prejuicios o estereotipos de una rutina institucionalizada. La idea es que paseen, disfruten, tengan visitas, tengan contactos sociales. Todo esto es estímulo para el estado de ánimo, y por ende también influye en la movilidad, en todas las funciones cognitivas, en lo emocional, en lo físico. Cada salida genera mucha alegría y los motiva a seguir adelante”, aseguró la directora de la Residencia de Personas Mayores Eva Duarte de Perón, Fernanda Vives.

Estas acciones están encuadradas dentro del programa Envejecimiento Activo, con el que se llevan adelante distintas actividades a lo largo del año, dentro o fuera de la Residencia, incluyendo las visitas de particulares e instituciones que llegan a este centro gestionado desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, para quienes no tienen o no pueden convivir con otros familiares, que se hagan cargo de su situación personal. También contempla otras propuestas deportivas y de socialización con fines terapéuticos y de convivencia.