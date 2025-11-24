“Poco constructiva” la contrapropuesta europea 

EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025
Trump putin

La iniciativa respaldada por Reino Unido, Francia y Alemania fue presentada en Ginebra con el objetivo de limitar las demandas territoriales rusas y ampliar las garantías para Kiev

Las recientes negociaciones de paz para Ucrania han evidenciado nuevas fisuras entre las potencias involucradas, tras el rechazo de Rusia a la contrapropuesta europea, apenas un día después de que Ucrania y los países europeos lograran suprimir de la propuesta inicial estadounidense aquellos aspectos que consideraban inaceptables. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mantuvo firme en la primera versión del plan trazado por Estados Unidos, considerada excesivamente favorable a Moscú por parte del gobierno ucraniano y la Unión Europea (UE).

