Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

EL REPORTERO 24 de noviembre de 2025
Trump Xi

El presidente de Estados Unidos afirmó que la conversación abordó temas clave como el conflicto en Ucrania, el comercio agrícola y el combate al tráfico de fentanilo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este lunes que la relación bilateral con China es “extremadamente fuerte” y anunció su próximo viaje oficial a Beijing en abril de 2026, luego de haber conversado por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping.

El mandatario estadounidense compartió detalles del contacto a través de su red Truth Social y celebró los recientes logros alcanzados en materia de comercio agrícola y la cooperación para combatir el tráfico de fentanilo.

En su mensaje, Trump aseguró haber mantenido una “muy buena llamada” con Xi Jinping, donde ambos líderes intercambiaron opiniones sobre la guerra en Ucrania, la lucha contra el narcotráfico y los acuerdos comerciales vigentes.

