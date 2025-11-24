Primero Justicia exigió la renuncia inmediata de Nicolás Maduro

La formación propone la instalación de un Gobierno de Unidad Nacional y pide reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este lunes la renuncia “inmediata” del dictador venezolano Nicolás Maduro y “la salida total de su grupo” del poder.

En un comunicado publicado en X, el partido compartió nueve puntos que, afirmó, representan “lo que el país exige”.

Entre ellos, también incluyó la instalación de un “Gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano”, que abra el camino hacia una “transición democrática”.