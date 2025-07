Los Palmeras lanzaron su primer tema luego de la salida de Cacho Deicas en colaboración con Natalie Pérez

La agrupación santafesina presentó “Cuando estoy junto a tí” con Pablo López en la voz principal, en el lugar de su histórico cantante.

A casi tres semanas de queCacho Deicas anunció su salida de Los Palmeras, luego de 47 años siendo la voz principal de la agrupación, la banda santafesina continúa camino y acaba de presentar “Cuando estoy junto a tí”, canción en la que debuta oficialmente Pablo López en reemplazo del cantante.

“Cámaras, luces… y ¡mucha cumbia! Así empezó a tomar forma este temazo junto a Natalie Pérez», escribieron desde las redes sociales de la agrupación al mostrar su primera canción sin Deicas y con el artista que tomó su lugar desde enero, hasta entonces corista.

“‘Cuando estoy junto a ti’ Ya disponible en todas las plataformas”, anunciaron, sobre el tema en el que colabora Natalie Pérez y aparecen todos los integrantes de Los Palmeras, incluido Marcos Camino, acordeonista y fundador del grupo. En las imágenes la también actriz aparece interpretando varios personajes, con diferentes pelucas, y acompañada por un grupo de bailarinas.

“Cuando estoy junto a ti, corazón/ Se me rompe la calma/ Solo quiero tu piel y me muero por saborearla/ Tú me matas, me hieres, me quemas/ Pero solo de ganas/ Esta noche contigo y que nos asalte la mañana/ En la cama, en la calle, en la playa/ No me importa nada”, cantan en el estribillo de la canción con la que abren una nueva etapa del legendario grupo con éxitos como “Soy sabalero” y “El bombón asesino”.

En medio de la pelea de Deicas con sus excompañeros, se dividieron las aguas entre los fanáticos de Los Palmeras: las publicaciones en redes de su nuevo lanzamiento, como del videoclip en su canal en YouTube, permanece con los comentarios cerrados. Mientras tanto, el histórico vocalista de la banda también parece dar pistas sobre una carrera como solista.

El 9 de julio Cacho Deicas compartió un video en una sala de ensayo acompañado por su nieto. “¡Feliz Día de la Independencia para todos, amigos! ¡Acá estamos disfrutando el feriado y ensayando con mi nieto! Espero que ustedes también lo disfruten!“, escribió. Allí aparece interpretando “Cumbia sobre el mar”, un clásico indiscutido de Los Palmeras. El posteo llega luego de que se anuncie la presentación del artista con el grupo Los Iracundos para el 25 de julio en el Teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe. El primer show que dará luego de anunciar su salida de la banda que encabezaba.

Rubén “Cacho” Deicas anunció el 24 de junio de este año que ya no forma parte de la histórica banda de música tropical argentina, según un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. Este mensaje surgió tras meses de rumores sobre su continuidad, incrementados después del accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió en enero y que lo mantuvo alejado de los escenarios.

El cantante explicó que recibió el alta médica en mayo y contaba con autorización profesional para regresar a sus actividades. Al reincorporarse a los ensayos en la productora de la banda, únicamente encontró al integrante Adrián Forni, lo que evidenció una situación tensa en el grupo. El cantante detalló que posteriormente le entregaron un listado de condiciones para volver, incluyendo restricciones que, a su juicio, afectaban su proceso de recuperación y limitaban su uso de redes sociales.

Al rechazar estas exigencias, Deicas indicó que recibió una carta documento en la que Marcos Camino solicitaba la disolución de su vínculo profesional por no cumplir con los compromisos laborales. El cantante afirmó: “En estos 6 meses desde mi ACV me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente”, refiriéndose a las comunicaciones previas al pedido formal de desvinculación.

El vocalista subrayó que el proceso de salida no está relacionado con su estado de salud, sino con motivos ajenos a su recuperación. “Desde entonces, estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas”, declaró en su comunicado. Además, lamentó que los intereses dentro de la banda ya no coincidieran, tras casi cinco décadas de trabajo conjunto.

