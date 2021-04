Luciano Frías, campeón argentino de triatlón: “Lo venía preparando hace tiempo”

Durante el transcurso del último sábado, en el poblado salteño llamado La Caldera, se celebró la final del Campeonato Argentino de Triatlón. En la categoría súper sprint, el sanjuanino Luciano Frías ganó la carrera y se quedó con el título.

El logro deportivo que ha conseguido este joven de 14 años (este sábado cumplirá 15) es válido de explayar en todo el territorio de la Revolución Deportiva. Forma parte del extenso staff de deportistas de Alto Rendimiento de San Juan, compitió con los mejores del país y alcanzó la gloria. Gran parte de la delegación sanjuanina también logró excelente resultados.

Días posteriores a la conquista, dialogamos con Luciano Frías para conocer qué piensa, cómo se siente luego de haber ganado en su categoría y qué tiene planeado para lo próximo.

Por medio de una entrevista online, Frías –desde su casa- habló de distintas temas.

-¿Qué sensaciones sentiste el sábado cuando ganaste la carrera? ¿Has logrado comprender el logro que obtuviste?

-La verdad que fue algo que lo venía preparando hace tiempo. Me entrené mucho para este desafío. Fueron muchas las cosas que pasaron por mi cabeza en ese momento de alegría y emoción para mi logro personal.

-¿Te imaginabas la carrera en cómo se dio? ¿Conocías el terreno, qué conclusiones sacaste?

-Al llegar a Salta teníamos un clima totalmente distinto al nuestro. Había mucha altura y humedad, por lo cual me tuve que adaptar rápido a los entrenamientos que hice allá. Viajé prácticamente una semana antes para aclimatarme. El circuito en bicicleta era muy peligroso porque en el lugar subíamos, bajábamos, las calles eran muy angosta. Iba con un plan de competencia armado, pero no todas las carreras son iguales. Tuve una buena prueba en natación y bicicleta, me costó un poco el trote, creo que por la altura.

-¿Cómo viste el nivel de los demás participantes?

-El nivel de la competencia fue muy bueno. Hubo más de 200 competidores de toda la Argentina. Estuvieron los mejores.

-¿Este logro es el más importante que has logrado hasta el momento?

-Está entre los mejores, pero el más importante hasta ahora fue cuando quedé subcampeón sudamericano.

-¿A quién le dedicas este primer puesto en el Campeonato Argentino?

-A este triunfo se lo dedico a mi familia, a mi hermano que no está conmigo físicamente, pero siempre lo llevo en el corazón, a mis entrenadores Gonzalo Tellechea, Maximiliano Peralta, Martín González por el apoyo brindado, a mi familia por acompañarme, a la Secretaría por el apoyo, a sus profesores.

-¿Cuál será tu próximo objetivo? ¿Hay descanso? ¿Se viene alguna carrera importante?

-Ahora tendré dos semanas de ‘vacaciones’, seguiré entrenando, pero a menos volumen. Este fin de semana tengo la última fecha del Campeonato Sanjuanino de Triatlón y el objetivo grande que tengo son los duatlones del Campeonato Argentino. Para el año que viene apuntaré a los Suramericanos en Rosario 2022.

-¿Cuál es tu sueño en el deporte?

-Mi gran sueño es poder llegar algún día a los Juegos Olímpicos.

