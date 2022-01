Murió a los 76 años el actor y locutor Daniel Guerrero

Tenía una destacada trayectoria en radio, televisión y cine. Estuvo casado con Zulma Faiad, con quien tuvo dos hijas

El reconocido actor y locutor Daniel Guerrero falleció este sábado a los 76 años. Con una larga trayectoria en televisión, cine, radio y publicidad, estuvo casado con la actriz Zulma Faiad con quien tuvo dos hijas, Daniela y Eleonora. Hacia unos días que estaba internado en terapia intensiva por un trombo embolismo pulmonar, agravado por un cuadro severo de EPOC. La noticia fue difundida por la Asociación Argentina de Actores y por sus familiares, quienes lo despidieron en sus redes sociales.

Zulma Faiad se expresó con sentidas palabras para su ex marido. Despido en su camino al infinito a Daniel Guerrero, padre de mis hijas, con cariño y respeto cultivado en las buenas palabras compartidas en estos últimos años. Que Dios te bendiga en tu camino al cielo. Te voy a extrañar”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Eleonora venía compartiendo algunos detalles de la salud de su padre en su Facebook, donde lo despidió en la mañana del sábado. “Gente querida mi papá se acaba de ir… No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento. Les cuento porque se del amor que le tienen y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso”, señaló la cantante, que previamente había advertido a sus seguidores del delicado estado de salud de Daniel.

“Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos. El amor y lo vivido nunca va a estar muerto en mi corazón, nunca va a estar muerto. Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más. Nos vemos pronto”, completó Eleonora, quien recibió el cariño y la contención de sus seguidores.

Guerrero egresó del ISER en 1968, y durante su extensa trayectoria como locutor, trabajó en las radios El Mundo, Splendid, Belgrano, Rivadavia, entre otras. Su labor televisiva como actor incluye títulos como Tu mundo y el mío, Por siempre amigos, Alta comedia, Rosse, Pablo en nuestra piel, El teatro de Darío Víttori, Quiero gritar tu nombre, Cara a cara, Esta puede ser su historia, El gran amante y Matrimonios y algo más.

También tuvo un amplio recorrido en el rol de conductor, donde pasó por clásicos de la pantalla chica, como Buenas tardes, mucho gusto, Sábados continuados, Sábados musicales, Nuevediario, Hollywood en castellano, Teleonce informa, entre otros programas.

En teatro, trabajó en las obras Aplausos, El andador, Mateo, Es más lindo con amor, Una Zulma y dos Adanes, Unas piernas con historia, Cena de matrimonios, Estrellas de mar, Cuando Adán perdió la hoja, Una noche a la italiana, Novio por diez días, Usted no es Greta Garbo, Mi viudo tiene un marido, entre otras. En cine se lo vio en El bromista, Brigada explosiva contra los Ninjas, La flor de la mafia, Un elefante color ilusión y Micaela, una película mágica.

Su labor como actor, animador y locutor trascendió las fronteras de Argentina, trabajando en Uruguay, Paraguay, Venezuela, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

