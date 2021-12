Ómicron: los 5 peculiares síntomas de la nueva variante del coronavirus

A pesar de que se han levantado la mayoría de las restricciones preventivas y los medidas sanitarias han mermado debido a la baja de los casos de Sars-Cov2, la variante Ómicron de Covid-19 ha vuelto a poner el foco en no dejar de lado los cuidados. Esta cepa está siendo analizada por los expertos de todo el mundo y en primer medida se conoció que a diferencia de la pérdida de gusto y olfato o la fiebre, la nueva cepa presentaría un cuadro diferente.

La cepa Ómicron ha vuelto encender las alarmas de todo el mundo. Una de las principales preocupaciones es su rápida propagación, incluso más que sus predecedoras Delta y Gamma (Manaos). En ese sentido, varios especialistas en la materia han señalado que esta variante provoca síntomas que hasta el momento eran desconocidos o ajenos a lo que respecta a esta enfermedad.

La tos persistente, la fiebre, y la pérdida del gusto o el olfato fueron algunos de los principales indicios que se han detectados desde el comienzo de la pandemia de coronavirus hace ya casi dos años. No obstante, Ómicron desencadenaría síntomas que son diferentes a todas las variantes anteriores.

En este contexto, algunos de los especialistas trataron traer calma a las personas señalando , en base a datos oficiales, que esta nueva cepa es más leve si se realiza una comparación con las demás. Específicamente, hasta el momento, la variante Ómicron posee un 29% menos de hospitalizaciones que la cepa que surgió en 2019 y un 23% menos en comparación con la variante Delta.

¿Cuáles son los síntomas de Ómicron?

Según The Telegraph, los expertos han asegurado que existen una serie de síntomas distintos a los ya conocidos. Es así como han identificado como signos comunes de la cepa tener la garganta irritada, seguida de congestión nasal, tos seca y mialgia (dolor muscular), que se manifiesta en dolor lumbar.

Estos nuevos síntomas podrían significar una confusión en las personas. Eso se debe a que la irritación en la garganta podría ser parte de un resfriado, así como los dolores de espalda baja podría ser una molestia común. Es por eso que, en caso de sospechar estar contagiado, lo ideal es realizarse un test para así evitar contagios.

Los expertos aseguraron que esta nueva variante del coronavirus se comporta “de manera diferente” a las otras cepas (imagen ilustrativa).

Por su parte, uno de los primeros en salir a declarar sobre cómo es el comportamiento de Ómicron ha sido John Bell, el profesor de Regius en la Universidad de Oxford y asesor del gobierno de Reino Unido sobre el Covid-19.

Bell aseguró que esta nueva variante del coronavirus se comporta “de manera diferente” a las otras olas. Además, destacó se debían “considerar también las heces blandas como un síntoma” a tener en cuenta a los ya mencionados síntomas comunes. Sumado a síntomas como dolor muscular, fatiga intensa y pulso elevado.



Por último, Angelique Coetzee, una de las doctoras que dio la alarma sobre Ómicron en Sudáfrica, coincidió en que esta cepa esta más leve con respecto a sus predecesoras. Asimismo, la especialista aseguró que se ha presentado una diferencia entre vacunados y no vacunados.

“Los vacunados suelen tener síntomas leves y experimentan menos acumulación de dolores. Debo decir que el dolor de cabeza fuerte lo catalogamos como una dolencia leve, pero para los pacientes es grave. El dolor muscular que sienten también. En general, los síntomas son mucho peores en los que no están vacunados. Por lo que sigo pensando que las vacunas protegen: incluso si no impiden que te contagies, no enferman tanto”, expresó.

Y agregó: “Estoy convencida de que tendremos también casos graves con la Ómicron. La gente no debe malinterpretarnos cuando decimos que no es tan peligrosa. En este momento, los casos graves no lo son tanto como antes”.

