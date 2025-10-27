Orrego entregó 135 viviendas en el barrio La Majadita de 9 de Julio

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita, ubicado en el departamento 9 de Julio. Estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Daniel Banegas y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, entre otras autoridades.



Durante el acto, el mandatario destacó el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la vivienda digna y el desarrollo urbano equilibrado en todos los departamentos.

“Quiero agradecerle a todo el equipo de Infraestructura de la provincia y, sobre todo, a los vecinos de 9 de Julio, porque cada vez que vengo me reciben con un abrazo, un beso y ese apretón de manos que me da la nafta para seguir haciendo por San Juan. Hoy es un día frío, pero con muchísimo calor humano, porque muchas familias van a tener la oportunidad de tener su techo propio. No se trata solo de una casa, sino del lugar donde van a imprimir sus sentimientos, donde va a haber amor y se va a transformar en un hogar”, expresó el gobernador Marcelo Orrego.

El nuevo barrio La Majadita cuenta con 135 viviendas unifamiliares de dos dormitorios, con posibilidad de ampliación para un tercer dormitorio y espacio para estacionamiento. Se trata de un proyecto que combina funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental, consolidando un entorno moderno y confortable para las familias beneficiarias.

El diseño del conjunto habitacional contempla cuatro prototipos de vivienda, tres de ellos estándar y uno adaptado para personas con discapacidad, distribuidos en manzanas regulares que priorizan la eficiencia espacial y la habitabilidad.

La orientación norte-sur del trazado favorece la iluminación natural y el confort térmico, mientras que el esquema urbano integra calles jerarquizadas, senderos peatonales y áreas verdes con arbolado. Estos espacios están pensados para promover el encuentro y la recreación, fortaleciendo el sentido de comunidad.

El entorno natural y abierto del barrio refuerza su integración paisajística, brindando un hábitat de calidad que mejora la vida de los vecinos y aporta al crecimiento ordenado del departamento 9 de Julio.