Orrego inauguró en Iglesia el Hospital Tomás Perón

El centro de salud, que está en Rodeo, departamento de Iglesia, ofrecerá atención integral con modernas instalaciones, múltiples especialidades. Orrego destacó que “el verdadero motor de este hospital es su capital humano: 113 profesionales y administrativos que trabajarán con dedicación para atender las necesidades de la comunidad”¬

En la jornada de este martes 24 de septiembre, el gobernador Marcelo Orrego dejó inaugurado el Hospital Dr. Tomás Perón que está ubicado en el departamento de Iglesia, en el acceso principal de Rodeo, sobre la calle Santo Domingo. Acompañaron al mandatario el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; ministro de Minería, Juan Pablo Perea; director del hospital, Daniel Carbajal; gerente de Relaciones Comunitarias de Veladero, Alberto Abecasis; intendente de Iglesia, Jorge Espejo.

Durante el acto, Orrego dijo: “Hoy marcamos un hito importante con la inauguración del nuevo hospital, una obra que refleja nuestro compromiso con la salud como derecho esencial. Este hospital moderno, con tecnología avanzada adquirida en parte gracias a fondos mineros, no solo mejora la infraestructura, sino que representa un avance en la calidad de vida de los habitantes de la Iglesia”.

Agregó que “el verdadero motor de este hospital es su capital humano: 113 profesionales y administrativos que trabajarán con dedicación para atender las necesidades de la comunidad. Además, muchos de ellos son iglesianos, lo que resalta el talento local. Creemos en la descentralización de la salud y seguiremos trabajando para que todos los sanjuaninos puedan acceder a servicios de calidad en el lugar donde viven.

Por su lado, Dobladez dijo: “Hace unos meses, visitamos el departamento y nos encomendó la tarea de poner en funcionamiento este hospital. Gracias al trabajo en equipo, y al apoyo constante del gobernador y el personal administrativo, contable y ejecutivo, hoy logramos este gran avance. No puedo dejar de agradecer al Fideicomiso de Veladero por su aporte económico, que permitió adquirir el equipamiento necesario. Este logro demuestra que el esfuerzo conjunto es fundamental para hacer realidad proyectos tan importantes como este”.

Continuó diciendo “sin embargo, un hospital no se define por ladrillos o equipamiento, sino por las personas que lo integran. Ustedes, el personal de salud, son las verdaderas herramientas que hacen funcionar este lugar. Desde el primer y último contacto con los pacientes, su trabajo es invaluable. Hoy contamos con un equipo ampliado, con 30 nuevas incorporaciones, la mayoría del departamento, y con ustedes al frente, seguiremos trabajando para acercar la salud a la comunidad. Los invitamos a continuar con el mismo compromiso y orgullo iglesiano, porque sin ustedes, nada de esto sería posible”.

A esto, el director Carbajal aseguró que “hoy es un día histórico para el departamento, ya que inauguramos el nuevo edificio del hospital Dr. Tomás Perón. Este avance nos permite contar con áreas especializadas que antes no teníamos, como esterilización y pediatría, con guardias las 24 horas. Quiero agradecer al equipo del ministerio por el apoyo constante, y al personal del hospital por su dedicación diaria. Juntos, hemos trabajado como hormiguitas para lograr este gran paso”.

“En Veladero nos enorgullece haber contribuido en sus distintas etapas al nuevo Hospital a través de los fondos de los Fideicomisos Mineros. Estamos seguros que gracias al trabajo mancomunado de las autoridades, empresas, comunidad y especialmente los profesionales de la salud, esta obra será algo más que un hospital funcional y bien equipado, será el corazón del cuidado de la salud de todos los iglesianos”, dijo Alberto Abecasis gerente de Relaciones Comunitarias de Veladero.

El hospital

El edificio tiene una superficie cubierta de 3.500 m². Esta institución sanitaria es de gran importancia para el departamento y las zonas aledañas, con una población estimada de 9.000 habitantes.

El hospital está preparado para captar la demanda de la población local, recibir derivaciones de otros departamentos, pacientes de empresas mineras, y atender centros de salud de primer nivel ubicados Las localidades de Iglesia son Bella Vista, Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum, Colola, Angualasto y Rodeo

Actualmente, el hospital cuenta con un equipo de 113 personas, entre profesionales y personal administrativo. Durante esta gestión se han incorporado nuevos recursos humanos, muchos de ellos provenientes de Iglesia, como dos técnicos en laboratorio, una kinesióloga, un traumatólogo, una pediatra, un administrador general, una oftalmóloga, una profesora de educación física y una odontóloga.

El nuevo nosocomio ofrece servicios como atención ambulatoria programada a través de consultorios externos, enfermería pediátrica y de adultos, vacunatorio, diagnóstico por imágenes (radiología, ecografía y mamografía), kinesiología y rehabilitación. Además, cuenta con atención de internación con camas para pediatría, mujeres y hombres adultos, y atención ambulatoria de urgencia con dos consultorios, triage, un shockroom y tres boxes de atención.

En cuanto a las especialidades médicas, el hospital ofrece atención ambulatoria e internación en clínica médica, pediatría, urología, cardiología, medicina familiar, odontología, oftalmología, ginecología, nutrición, psicología, kinesiología, enfermería, técnicos en radiología, mamografía y ecografía, servicio. social y laboratorio. También realiza tareas de control de niño sano, control de patologías crónicas y cartillas sanitarias.

El hospital cuenta con sectores como internación con 12 camas (4 para pediatría, 4 para mujeres y 4 para hombres adultos en seis habitaciones de dos camas cada una), con la posibilidad de ampliar la capacidad a 27 camas gracias a las bocas de gasto de oxígeno en kinesiología y consultorios. Además, tiene nueve consultorios externos, áreas de enfermería, vacunatorio, diagnóstico por imágenes, kinesiología, laboratorio, farmacia y esterilización.

El sector de urgencias está compuesto por dos consultorios, triage, un shockroom y tres boxes de atención. También cuenta con una dirección, administración, sala de reuniones, sala de ateneo y central telefónica. En cuanto al abastecimiento, dispone de áreas para alimentación, farmacia, lavandería, esterilización, morgue, edificio de mantenimiento y control policial externo. El hospital tiene la capacidad de transformarse en un hospital de campaña y puede recibir, estabilizar y, si es necesario, trasladar pacientes de las empresas mineras.

El Hospital Tomás Perón se caracteriza por su fácil acceso, moderna infraestructura, amplia cobertura de atención, múltiples especialidades y servicios, un equipo de profesionales especializados y capacitados, una gran capacidad de internación, y su competencia para la atención de urgencias y emergencias.