Orrego inauguró el pavimento en barrios de Santa Lucía

El gobernador Marcelo Orrego dejó habilitadas importantes obras de asfalto que se inscriben dentro del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos

Cinco barrios de Santa Lucía ya cuentan con nuevo pavimento en sus calles. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó este miércoles inauguradas las obras de asfalto en el marco del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos, que se desarrollaron en los barrios Héroes del Belgrano, Colón 1, Colón 2, Santa Lucía Norte y Los Troperos.

Los trabajos contemplan, en este caso, la intervención en 2.787 metros lineales, lo que equivale a más de 27 cuadras y 21.254 m2 de flamante asfalto.

El primer mandatario encabezó el acto de corte de cintas en la intersección de calle Hugo Llano y Chacabuco, en la comuna santaluceña, junto al intendente Juan José Orrego y vecinos de la zona. Acompañaron también el secretario de Infraestructura Provincial, Ariel Villavicencio; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Omar Lucero; y la subsecretaria de Obras Públicas, Andrea Fernández, entre otras autoridades provinciales y municipales.

En sus palabras, el gobernador destacó que “estar acá y ver cómo ha sido este proceso, conocerlo desde el comienzo, y hoy poder concretarlo, me pone muy feliz. Estoy siempre agradecido a todos los vecinos de Santa Lucía porque fueron los que me dieron esa primera oportunidad de poder servir y de poder estar atento a las necesidades de mi pueblo, porque uno nació acá”.

Y agregó que “claramente a partir del 2011 que me tocó ser intendente por primera vez, creo que se ha notado por parte de nuestra comunidad, y esto lo digo con mucha humildad pero con mucho orgullo, el crecimiento que ha venido de manera sostenida en cuanto a la trazabilidad que habíamos pensado y que después de pensarlo lo soñamos, y después de soñarlo lo vamos ejecutando todos los días”. Luego destacó el trabajo del jefe comunal en el desarrollo de Santa Lucía.

Agregó el primer mandatario respecto de las obras que “esto se hace fruto al esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos. A mí no me toca recibir fondos nacionales, yo no cuento con transferencias discrecionales, y tantas cosas como una decena de programas nacionales que por ahí este Gobierno tiene que salir a cubrir y por ahí antes venían de Nación. Yo sí cuento, como siempre digo, con el apoyo de la gente y eso nos da la oportunidad de seguir pensando que los sueños se pueden hacer realidad. Siempre, por supuesto, si estamos unidos. Si estamos unidos no hay obstáculos que no podamos superar”.

Por su parte, el intendente Juan José Orrego expresó su agradecimiento diciendo que “creo que estas obras son importantes porque cambian la calidad de vida de los vecinos. Si bien nosotros venimos transformando cada punto de nuestro departamento, de los diferentes distritos, nos hacía falta en este sector este pavimento que lo anhelaba la gente”. A la par, el jefe comunal anunció a los vecinos del barrio Héroes del Belgrano que habrá financiamiento para construir la Unión Vecinal que vienen esperando hace años.

Sobre los pavimentos

Estos trabajos viales son parte de la primera etapa del Plan que contempla el financiamiento íntegramente provincial para asfaltar calles estratégicas en los 19 municipios de San Juan, permitiendo mejor transitabilidad y mayor seguridad en zonas coordinadas con los intendentes departamentales, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

En el barrio Héroes del Belgrano, las tareas ejecutadas consistieron en el reacondicionamiento de base granular y ejecución de carpeta de concreto asfáltico de 4 cm de espesor, entre otras. Se trabajó en una longitud de 772 metros, con un ancho promedio de 6 metros, totalizando la superficie pavimentada 5.429 m2.

Por su parte, la intervención vial en los barrios Colón I, Colón II, Los Troperos y Santa Lucía Norte, consistió en tareas de excavación, aporte de material de sub-base y base, bacheo, reacondicionamiento de base granular, y ejecución de carpeta tipo concreto asfáltico de 4 cm de espesor, profundización de conexiones domiciliarias y modificación de cámaras de Obras Sanitarias. Se mejoró así un total de 2.015 metros de calles, con un ancho promedio de 6 metros. La superficie pavimentada en este caso totaliza 15.825 .