Orrego recibió a la conducción de Hualilán en una jornada histórica para la minería de San Juan

Tras el inicio del operativo logístico que transportará el mineral desde Ullum hasta Calingasta, la directora ejecutiva de Golden Mining concretó una visita protocolar en Casa de Gobierno.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este lunes la visita protocolar de la conducción de Golden Mining SA, empresa operadora de la mina Hualilán, representada por su directora ejecutiva, Sonia Delgado.

El encuentro se dio en el marco de una trascendental jornada para el sector, dado que este lunes se puso en marcha un proceso histórico para la minería sanjuanina. Este hito representa la activación de la primera mina de oro durante la gestión de Orrego y el primer proyecto de este tipo que inicia operaciones en la provincia luego de 17 años.

Durante la reunión, el primer mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea y junto a la representante de la firma minera dialogaron sobre el impacto del proyecto en la economía local.

Tras el encuentro, el ministro Perea destacó que «en esta reunión que mantuvimos con la directora ejecutiva de la compañía junto con el gobernador de la provincia, hablábamos de que de la instancia en la que estamos, de que pasamos de los proyectos a las realidades. En este caso, esta realidad que ha tardado 17 años. San Juan vuelve a tener una nueva mina en producción de oro, una mina tan histórica como Hualilán, así que es un gran hito de la gestión y un gran trabajo también de la de la compañía. Hemos hecho un esfuerzo mancomunado, por supuesto, cada uno lo que le corresponde, y estamos muy contentos por lo que hemos logrado».

Por su parte, Delgado expresó que «es una excelente noticia, no solamente para Hualilán y para la empresa, sino para Ullum, que va a recibir regalías y se transforma en un departamento minero en la provincia de San Juan, que hoy es el foco a nivel internacional por los proyectos world class que tiene, hablando de cobre». Agregó que «San Juan también tiene plata, tiene oro. Y como decía el ministro, estamos escribiendo una nueva historia, una nueva etapa en la minería, porque Hualilán se reactiva, y esto significa que San Juan pone una nueva mina en producción después de 17 años. Todo un hito para esta nueva etapa de la minería en San Juan».

La directiva de Golden Mining resaltó que en esta primera jornada salieron 14 camiones, cargados con entre 18 y 20 toneladas y que se prevé movilizar unas 500 toneladas diarias por un periodo de dos o tres semanas para poder ir ajustando detalles que surjan durante el transporte.

Delgado finalizó destacando que «el contrato que se ha celebrado con Austral Gold, titular de la mina de Casposo, tiene una duración de tres años. Así que esto va a generar desarrollo y crecimiento para dos comunidades, porque tenemos a Hualilán, que está en Ullum como zona de influencia directa, y tenemos a Calingasta, que también va a recibir beneficios durante estos tres años, ya que allí contratamos alojamiento, servicio de gastronomía, lugares para parquear los camiones, para generar un bypass, todo el movimiento que genera el hecho de tener trabajo también».

Un hito en la minería sanjuanina

El proceso que se inició este lunes consiste específicamente en el operativo de transporte del mineral producido en el yacimiento Hualilán, situado en el departamento Ullum, el cual tiene como destino final la planta de Casposo, ubicada en Calingasta.

Este movimiento logístico involucra a tres empresas de origen sanjuanino que resultaron adjudicatarias de la licitación de transporte que convocó la compañía, lo que formaliza su participación en la cadena productiva del proyecto.

El traslado se realiza bajo un esquema estricto de control de cargas y monitoreo permanente, siguiendo el cronograma acordado con el Ministerio de Minería para asegurar la trazabilidad y la seguridad en cada etapa.

Como parte de este esquema operativo, el transporte utiliza de manera transitoria el puente actual sobre el río Los Patos, con una restricción de carga de hasta 25 toneladas por vehículo para proteger la infraestructura existente. Al mismo tiempo, Golden Mining avanza en las tareas para construir un puente alternativo destinado exclusivamente al uso minero, con el objetivo de independizar el tránsito operativo, mejorar la eficiencia logística y no interferir con el flujo vehicular general de la zona.

Esta movilización de recursos y logística busca consolidar la política de desarrollo productivo de la provincia, fortaleciendo la inversión en infraestructura y la generación de empleo para los sanjuaninos.