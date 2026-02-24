Mirtha Legrand salió a agradecer al público en su festejo de los 99 años: “Les he dado mi vida”

La calle se llenó de cámaras, micrófonos y teléfonos móviles, capturando cada movimiento y cada gesto de la homenajeada. Mirtha, fiel a su estilo, salió a la puerta para agradecer la presencia de todos. Luciendo un conjunto blanco diseñado por Claudio Cosano, enfrentó a los medios y expresó su sorpresa por la cantidad de gente congregada: “Lo que es la salida de mi casa, se interrumpió el tráfico de la gente”.

La anfitriona de la noche, Marcela Tinayre, destacó ese sentimiento colectivo al anunciar que la frase quedará inmortalizada en un cartel luminoso, como recordatorio del carácter excepcional de la homenajeada. Mientras tanto, la propia Mirtha, entre risas, compartió su deseo para el futuro: “Quiero cumplir un añito más, quiero ser centenaria”.

Fue entonces que la conductora fue consultada sobre el mensaje que le dejaría a quienes la siguen año tras año. Su respuesta fue enfática: “Que les he dado mi vida. Mirtha Legrand les ha dado su vida”. No tardó en reforzar su compromiso con el público y los medios, al asegurar: “Y vamos por más. Este no es el último año. Es que lo paso muy bien”.

Fuente: Teleshow