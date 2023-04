Premio a la Calidad

El pasado 4 de abril se lanzó la decimoquinta edición del Premio Provincial a la Calidad. Actualmente, se encuentra en la etapa de inscripción de los entes públicos y privados, la que se extenderá hasta el 21 de abril.

El Premio Provincial a la Calidad es un reconocimiento del Gobierno de San Juan que se otorga a aquellas organizaciones públicas y privadas que implementan procesos de gestión de calidad apostando a la mejora continua en sus prestaciones de bienes o servicios.

Su principal objetivo es promover y consolidar la cultura de la calidad en las organizaciones públicas y privadas de San Juan.

Quiénes pueden participar

Organismos públicos del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la Provincia de San Juan, como unidades organizacionales de personal no escalafonado (Direcciones, Secretarías Ministeriales y Organizaciones Descentralizadas que no sean empresas estatales) que manejen procesos técnicos administrativos, cuya creación no sea inferior a los 2 años y cuenten con una nómina de personal no inferior a 10 agentes.

Empresas estatales con una existencia no inferior a los 2 años, manejar procesos técnicos administrativos y una nómina de personal no inferior a los 10 agentes que deberán pertenecer a la misma.

Organismos públicos del Estado provincial y de los municipios de la Provincia de San Juan no inferior a los 2 años, manejar procesos técnicos administrativos y una nómina de personal no inferior a los 10 agentes.

Organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con domicilio en San Juan y una existencia no inferior a los 2 años, que tengan en su nómina de empleados bajo su dependencia no inferior a 9 personas (sin contar con personal contratado, tercerizado o que preste servicios bajo la modalidad de pasantías) y que cuenten con procesos técnicos administrativos. Los postulantes serán divididos en dos categorías: proveedores de bienes y prestadores de servicios.

Empresas del sector privado que tengan en su nómina de empleados bajo su dependencia al menos 9 personas (sin contar con personal contratado, tercerizado o que preste servicios bajo la modalidad de pasantías). Los postulantes serán divididos en dos categorías: proveedores de bienes y prestadores de servicios.

Los dos caminos

Existen dos formas de participar. Una es para aquellos que cumplan con todos los requisitos previstos y se prueban en los cuatro criterios. Ese grupo de organismos participan por el galardón más importante que otorga el Premio, la estatuilla.

Por su parte, quienes no logren cumplir con los todos requisitos pueden participar por un diploma. En este caso, se premia la excelencia en la gestión de calidad en dos de los cuatro criterios que prevé el Premio. Uno de ellos es el criterio Objetivos Institucionales -de carácter obligatorio- y un segundo criterio a elección entre: clientes, procesos y capital humano, en el caso del sector privado; y entre usuarios, proceso y personal, en el caso del sector público.

Para inscribirse, deben ingresar al sitio web del Premio a la Calidad y completar el formulario de inscripción correspondiente a la naturaleza de la organización que representa (ya sea pública o privada). Tienen tiempo hasta el 21 de abril.

Para más información, comuníquese a los siguientes teléfonos: