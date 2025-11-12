Premio Provincial a la Calidad 2025: la Legislatura recibió a los auditores

La Cámara de Diputados de San Juan es una de las instituciones públicas que continúa en carrera para participar en el Premio Provincial a la Calidad 2025.

A partir de las 9.30 de la mañana, los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández, recibieron en el edificio Anexo a los evaluadores encargados de realizar la auditoría, tras haber calificado positivamente en la primera etapa del proceso.

En primer lugar, los secretarios brindaron la bienvenida a los auditores en la sala de reuniones del cuarto piso. El equipo evaluador estuvo encabezado por la coordinadora Andrea Ferrer, e integrado por Fernando Arranz y Lucas Genovart. En representación de la Secretaría de Modernización y Transformación Digital participaron Guillermo Lund y Fernando Castillo.

Por parte de la Legislatura, estuvieron presentes la Dra. Daniela Sánchez, directora de Procedimientos y Servicios Generales; la Dra. Alejandra Calvo, del área de Despacho Administrativo; la Dra. Silvina Lázaro, a cargo del Departamento Personal; y la contadora Florencia Yamanouchi, del Departamento de Auditoría y Control Interno.

Luego de los saludos protocolares, el equipo evaluador inició el recorrido por las distintas áreas de la Legislatura Provincial, con el objetivo de auditar los procesos institucionales. En esta oportunidad, los visitantes también realizaron el tradicional recorrido del Programa de Visitas Guiadas, a cargo del equipo de Información Parlamentaria.

Cabe señalar que, en la presente edición, se incorporaron a la evaluación de calidad el Programa de Visitas Guiadas y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), como nuevas áreas participantes.

El Premio Provincial a la Calidad es un reconocimiento que otorga el Gobierno de San Juan a las organizaciones públicas y privadas que implementan procesos de gestión de calidad, apostando a la mejora continua en la prestación de bienes y servicios.

Esta distinción está instituida por la Ley N.º 971-F, que establece dos autoridades de aplicación:

Para la categoría de organismos públicos, la Secretaría de Modernización y Transformación Digital.

Para el ámbito privado, la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones.

Ambas conforman una Secretaría Técnica, integrada por un representante de cada organismo, cuya función es la implementación y desarrollo del Premio Provincial a la Calidad.