Programación de la Tercera fecha del Futbol Local

Este lunes por la noche, el Consejo Directivo programó la fecha 3 del Torneo de Verano de Liga Sanjuanina de Fútbol.



VIERNES 5 DE AGOSTO

Juventud Zondina vs. Atenas



SÁBADO 6 DE AGOSTO

Rivadavia vs. Unión

Marquesado vs. Trinidad

Aberastain vs. Villa Obrera



DOMINGO 7 DE AGOSTO

Sarmiento vs. Árbol Verde

Sp. 9 de Julio vs. Del Bono

Juventud Unida vs. Colón Junior



LUNES 8 DE AGOSTO

Sportivo Desamparados vs. Alianza



MARTES 9 DE AGOSTO

San Martín vs. Carpintería

Peñarol vs. San Lorenzo