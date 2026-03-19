Relevo del subjefe policial y entrega de movilidades

El vicegobernador Fabián Martín acompañó al gobernador Marcelo Orrego en un acto oficial en el que se concretó el relevo del subjefe de la Policía de San Juan, la presentación de la nueva Plana Mayor y la entrega de movilidades destinadas a reforzar la seguridad en toda la provincia.

Participaron también del acto los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Marcela Quiroga y María Lascano; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el jefe del RIM 22, coronel Pablo Molina; la diputada nacional Nancy Picón; el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y autoridades de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de una política integral orientada al fortalecimiento de la seguridad pública, que combina renovación de la conducción, inversión en recursos y un amplio proceso de ascensos dentro de la fuerza. Este conjunto de medidas busca mejorar la capacidad operativa y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en todo el territorio provincial.

Durante el acto, el gobernador destacó el valor institucional de la jornada y el compromiso del personal policial: “Hoy nos convoca un acto de profundo significado: el reconocimiento a más de mil hombres y mujeres de nuestra Policía que dan un paso adelante en su carrera. Cada ascenso es el reconocimiento a años de esfuerzo y compromiso, destacando especialmente al personal subalterno, quienes son la cara visible del Estado frente a cada vecino”.

Asimismo, subrayó la importancia de las políticas públicas en materia de seguridad: “Hablar de seguridad no es hablar de algo abstracto; es hablar de la tranquilidad de las familias y del derecho a vivir en paz, condición indispensable para que una sociedad pueda crecer. Por eso, seguimos trabajando con hechos concretos: incorporamos nuevas movilidades, fortalecemos la capacitación permanente y ponemos especial atención en el bienestar integral y el acompañamiento de nuestro personal y sus familias”.

En este contexto, también se realizó un reconocimiento a la subjefa saliente, Cintia Álamo, en valoración de su labor al frente de la institución.

El recambio en la cúpula policial generó una reconfiguración en la estructura interna, dando lugar a un proceso de ascensos que alcanza a 1028 efectivos de distintos grados, cuerpos y escalafones. A su vez, se concretaron 12 ascensos a comisario general, quienes integran la nueva Plana Mayor. Esta reorganización impacta tanto en áreas operativas como administrativas, fortaleciendo la presencia territorial de la fuerza y optimizando su funcionamiento.

En materia de equipamiento, el Gobierno provincial avanzó con la incorporación de 10 nuevas camionetas destinadas a tareas de patrullaje y prevención del delito, distribuidas según las necesidades de las comisarías. La flota incluye 5 unidades 4×2 y 5 unidades 4×4, con una inversión total de $798.883.712, lo que permitirá mejorar la cobertura y la capacidad de respuesta en distintos puntos de la provincia.

En el marco de estas decisiones, el gobernador dispuso el ascenso de Germán Marcelo Videla al grado de comisario general y su designación como nuevo subjefe de la Policía. Con 52 años y 29 años de servicio, Videla cuenta con formación académica en seguridad ciudadana y una amplia trayectoria en áreas operativas y de conducción, habiéndose desempeñado en diversas comisarías y divisiones clave de la institución.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi