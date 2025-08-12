Resultados positivos del atletismo sanjuanino en Mendoza

Running

En General Alvear, Mendoza, se disputó la carrera Aniversario de ese departamento, con 500 atletas que compitieron distribuidos en las dos distancias estipuladas: 10 y 5 kilómetros.

Esta competencia se llevó a cabo en un circuito prácticamente plano y homologado por la CADA (Confederación Argentina de Atletismo), por lo que los runners pudieron buscar marcas personales certificadas.

El circuito tenía cinco kilómetros, por lo que quienes competían en 10K debieron recorrerlo en dos oportunidades.

Dos de las atletas con mejor presente deportivo en San Juan estuvieron presentes, cosechando buenos resultados, pues en 10K, Paula Yacante finalizó en el sexto lugar de la clasificación general, llevándose el primer puesto en su categoría (25-29).

Por su parte, Agostina Atencio, corrió 5K, terminando en cuarto lugar de la general y también se quedó con el primer lugar en su categoría.

Atletismo

Una delegación sanjuanina estuvo presente en el torneo Aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, evaluativo para los Binacionales.

En la posta 4×100 metros femenina, San Juan se quedó con el primer lugar con un tiempo de 51 segundos.

Integrantes de la posta de San Juan: María Gómez, Lourdes Soria, Barbie Córdoba e Isabella Gómez.

Lourdes Soria: 1ª en su categoría

Isabella Gómez: 1ª en su categoría

Barbie Gonzales ,1ra su serie de 100 metros

María Gómez: 3ª en la general de 400 metros llanos

Isabella Mirarchi: 1ª en 600 metros – 1m52s

Victoria Gallardo: 2ª en 100 metros con vallas

Matias Arévalo: 3° en 200 metros – 6° en 100 metros

Morena Tejada: 2ª en salto en largo – 6ª en 100 metros

Lucas Bretillot: 7° en 100 metros

Bárbara Córdoba: 2ª en 100 metros

Francisco Tello: 1° en salto triple – 1° en salto en alto

Ángela Cortez: 2ª en salto en largo – 1ª en salto en alto

Javier Ocampo compartió primer lugar en salto en alto en categoría Master

En Mendoza también participaron atletas U 16, quienes tuvieron importantes actuaciones, mejorando, algunos de ellos, sus marcas personales.

Juan Carlos Flores: 1° en 600 metros – 1m 40″

Benjamín Farías Hermosilla: 2° en 600 metros – 1m 46s

Isabela Mirarchi: 1ª en 600 metros Femenino – 1m 53s

Rocío Belén Orellano: 2ª en 600 metros Femenino – 1m 56s

Rocío Belén Orellano: 1ª en lanzamiento de jabalina – 28m02cm – Mejoró su marca personal

