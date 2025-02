Rusia atacó la central eléctrica de Mykolaiv y dejó a más de 100.000 ucranianos sin calefacción en medio de temperaturas bajo cero

Las tropas de Putin atacaron con 143 drones iraníes durante la noche. “Esto no es lo que hacen aquellos que realmente quieren restaurar la paz y prepararse para negociaciones”, manifestó el presidente Volodimir Zelensky.

Los ataques de drones rusos dañaron durante la noche una central térmica en Mykolaiv, en el sur de Ucrania, dejando a 100.000 consumidores sin calefacción mientras las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, denunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

“Hoy, más de 100.000 personas en Mykolaiv se quedaron sin calefacción como resultado de un ataque ruso con drones Shahed contra la infraestructura crítica de la ciudad”, dijo el jefe de Estado en las redes sociales.

Y agregó: “Esta es una ciudad ucraniana ordinaria, infraestructura civil ordinaria. Esto no es lo que hacen aquellos que realmente quieren restaurar la paz y prepararse para negociaciones”.

El hecho fue denunciado más temprano por el primer ministro Denys Shmyhal: “Esto se hizo deliberadamente para dejar a la gente sin calefacción a temperaturas bajo cero y crear una catástrofe humanitaria”.

Rusia atacó Ucrania con 143 aviones no tripulados durante la noche, pero el Ejército ucraniano dijo que había derribado 95 de ellos, mientras que 46 no alcanzaron sus objetivos, probablemente gracias al uso de contramedidas electromagnéticas que interrumpen los ataques de aviones no tripulados.

Fuente: Infobae