San Juan Escribe 2026 llegó a Rivadavia

El vicegobernador Fabián Martín encabezó este martes 4 de agosto la presentación del concurso literario «San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero» en la Escuela Provincia de Tucumán, departamento Rivadavia. La actividad tuvo como objetivo incentivar la participación de estudiantes y docentes en la nueva edición de esta propuesta impulsada por la Legislatura de San Juan, a través de su Fondo Editorial.

La jornada contó con la participación del diputado Juan de la Cruz Córdoba y la diputada María Rita Lascano, autoridades de la institución educativa, docentes, alumnos y personal de la Cámara de Diputados y del Fondo Editorial, quienes acompañaron la difusión de las bases, categorías y alcances del certamen.

Durante su intervención, el vicegobernador agradeció el recibimiento de la comunidad educativa y destacó la importancia de generar espacios que incentiven la lectura, la escritura y la creatividad entre los jóvenes.

Al presentar el concurso, Fabián Martín invitó a los estudiantes a descubrir en la escritura una herramienta para expresar ideas, desarrollar la imaginación y fortalecer su formación. Asimismo, remarcó la necesidad de fomentar el hábito de la lectura en un contexto atravesado por el uso cada vez más frecuente de las pantallas y las nuevas tecnologías.

En ese marco, explicó que «San Juan Escribe» está destinado a participantes a partir de los 10 años de edad y contempla distintas categorías. La categoría juvenil está dirigida a jóvenes de entre 10 y 17 años, mientras que la categoría de adultos comprende a personas de 18 años en adelante.

Además, recordó que las obras pueden presentarse tanto de manera individual como grupal, promoviendo el trabajo colaborativo entre estudiantes y el acompañamiento de los docentes durante el proceso creativo.

Durante la charla también compartió experiencias de participantes de ediciones anteriores que lograron destacarse en el certamen.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados destacó que el concurso no solo impulsa la creatividad y la expresión literaria, sino que también brinda importantes oportunidades para quienes participan. Entre los premios previstos para la categoría juvenil se encuentran dispositivos tecnológicos, la publicación de las obras ganadoras y la posibilidad de integrar el catálogo editorial de la Legislatura de San Juan, fortaleciendo la producción cultural de toda la provincia.