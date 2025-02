San Juan Escribe: “la experiencia ha sido maravillosa”

Así lo expresó Franco Cangialosi en la entrevista con el equipo de Prensa de la Legislatura cuando habló de su experiencia en el certamen. El escritor resultó ganador del segundo premio en la categoría Investigación con su trabajo “They/them y sus variantes”.

Franco Cangialosi es Profesor Universitario y Licenciado en Inglés. Es Magister en lingüística y cuenta con una diplomatura en Inclusión y Diversidad. Ha realizado numerosos trabajos de investigación y participado de diversos congresos y simposios de lingüística.

“Para hablar de mis primeros pasos en cuanto a la escritura académica, este se dio mayormente durante el cursado de mi carrera de grado. Ahí teníamos en las materias un espacio para desarrollarnos con este tipo de escritura y nos incentivaban a escribir. Entonces el primer trabajo importante que tuve que hacer con respecto a este tipo de escritura fue mi tesis de licenciatura. Luego entre medio he presentado paper de investigación. El segundo trabajo importante fue la tesis de maestría”, relató Franco.

Con respecto al concurso San Juan Escribe, expresó: “la experiencia ha sido maravillosa, siempre veía la convocatoria, no me animaba a presentarme porque requiere que uno disponga del tiempo para preparar un trabajo escrito y requiere también de la exposición de lo que uno presenta para ser juzgado por otras miradas. El año pasado me decidí hacerlo, me sentía seguro como para hacerlo. El proceso fue muy fácil, mucho más fácil de lo que yo pensaba. Realmente bastante accesible. Y a partir de ahí el trato con todas las personas que he tenido en relación a este concurso ha sido maravilloso. En estos momentos estamos en el proceso de edición. El equipo Fondo Editorial ha sido realmente maravilloso y he aprendido muchísimo de ellos”.

Con respecto a su investigación explicó “tomé un tema que nos interpela a todos como es el debate que se dio hace unos años con el lenguaje inclusivo en español. A partir de ahí apareció una incógnita, es decir, me empecé a preguntar qué sucede en el idioma inglés y si esto se está dando. Descubrí que sí, que se está dando específicamente en el pronombre They/ Them, que es el que le da título a la publicación. Y empecé hacer mi análisis, que parte de un estudio histórico a través de cómo se ha ido desarrollando el uso de este pronombre en la comunidad angloparlante. Descubrí que es un préstamo escandinavo, en realidad no pertenece al alemán antiguo que es la lengua de la cual proviene el inglés actual. Después, analicé lo que dicen las gramáticas tradicionales y a partir de ahí el uso actual de este pronombre. Es decir, recurrí a textos de uso real, en este caso artículos periodísticos y a partir de dos teorías funcionalistas, que son las que se enfocan en el lenguaje desde su uso, intenté ver qué otros usos existen de este pronombre más allá de lo que nos indica la gramática tradicional.”

Seguidamente agregó: “la idea fue eso, irrumpir un poco y llamar la atención del lector, propuse empezar a dar una mirada a la gramática y al lenguaje desde una descripción más allá de la prescripción y ampliar nuestro horizonte en cuanto a la construcción del lenguaje, y cómo el lenguaje es un instrumento al servicio de los hablantes”.

Más adelante, señaló que “La temática la venía trabajando a lo largo de diferentes espacios, uno de ellos perteneciente al departamento de Letras que está a cargo de la Dra. Adriana Collado.

En cuanto a las expectativas a futuro, sostuvo que “estoy dentro de ciertos ámbitos en donde se incentiva la escritura como el pertenecer a este proyecto del departamento de Letras y se nos incentiva también a presentar nuestros trabajos y a publicarlos. Mi expectativa es continuar por este camino de la escritura académica. Ha sido lo que me llevó a presentarme a este concurso que está abierto al público general, traer estas ideas que se están discutiendo en el ámbito académico lingüístico específicamente y presentarlas a las personas de nuestra comunidad e invitarlas a participar e incentivar su pensamiento crítico y reflexionar sobre la lengua que en fin hace parte de nuestra cultura y nuestra sociedad”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi