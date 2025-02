San Juan Escribe: “La visión de la mujer según el hermano de Procesa Sarmiento”

Así se titula el ensayo que obtuvo el primer premio en la categoría Investigación del concurso San Juan Escribe, presentado por Jésica Godoy. En diálogo con el equipo de Prensa de la Casa de Todos, la autora cuenta cómo se inició en la escritura académica y cómo surgió su curiosidad por el tema abordado en la publicación.

Jésica estudió la carrera de Licenciatura en Arte y actualmente desempeña su labor literaria a través de la escritura de guiones de cómic. Le gusta la investigación y ha participado en el certamen en 2021, año en el que obtuvo una mención especial por su publicación Historia del Arte del pequeño bastardo.

La escritora recordó sus primeros pasos en el mundo de la investigación y valoró las enseñanzas recibidas tanto en la Universidad Nacional de San Juan como en la Escuela Normal Sarmiento, especialmente en la cátedra de Proyecto de Investigación Sociocomunitario. “Cuando me enteré en 2021 del concurso San Juan Escribe en la categoría de investigación y tesis, presenté lo que hubiera sido mi tesis si me hubiese recibido de la Licenciatura en Arte. El año pasado, la categoría pasó a ser exclusivamente de ensayo, lo cual me resultó muy conveniente porque, si no, habría tenido que pensar en otros pasos a seguir, qué presentar, cómo presentarlo”, explicó.

Seguidamente, señaló que “cuando me presenté en 2021, ese proyecto de investigación obtuvo una mención. Después, pude acceder a los textos que escribieron los colegas en el concurso. Me puse a investigar qué habían hecho, especialmente el ganador, y de esa forma traté de entender qué errores había cometido, porque como dije, en 2021 obtuve una mención y ahora tuve la suerte de ganar el primer lugar”.

Con respecto a su investigación La visión de la mujer según el hermano de Procesa Sarmiento, recordó que “surgió porque había leído un artículo periodístico sobre los contratos que tenían las maestras, las ‘seños’, en esa época. Tenían una serie de pautas a seguir que me parecieron muy irrisorias. Estamos hablando de contratos de hace más de cien años”.

A continuación, relató: “Estábamos debatiendo en familia mientras comíamos y nos reíamos de todos los puntos. Por ejemplo, no podían tomar helado, no podían teñirse el cabello, no podían usar lápiz labial. Además, debían ser mujeres solteras, sin hijos. Empezamos a googlear en qué momento se adoptó el famoso ‘Seño’ para referirse a las maestras, y de esa forma, entre una cosa y otra, llegamos a la figura de Procesa Sarmiento. Nos pareció, lo digo en plural porque fue como una charla entre mi familia, muy interesante. No la conocía, voy a ser honesta, y eso que estudio arte, lo cual me llamó muchísimo más la atención por su participación cultural en la provincia y a nivel nacional. Me puse a investigar y todo lo que encontraba eran los cuadros que ella había pintado, con muy poca información académica sobre ella, salvo lo que cuenta Sarmiento en sus cartas”.

Jésica sostuvo que le gusta la investigación en el campo del arte y manifestó: “Espero que se reactive un poco la industria editorial porque ha estado parada, no solo por la pandemia y post-pandemia. El año pasado hubo muy pocos proyectos editoriales para continuar. Si bien es cierto que la facultad tiene becas, el problema es que hay que ser alumno regular, y yo hace rato que no soy alumna regular en la universidad, por lo que ya no tendría esa oportunidad. Espero que se sostenga el concurso, lo cual es genial”.

Por último, la escritora habló de la publicación que presentó en 2021 y dijo: “Había hecho una Historia del Arte del cómic que titulé Historia del Arte del pequeño bastardo. ‘Pequeño bastardo’ porque era un documental sobre el cómic que decía que era un ‘bastardo’ de las artes visuales, porque no es pintura, no es dibujo, no es literatura, pero a la vez es todo eso. Hice todo un recorrido histórico de cómo comenzó hasta los años 90, que es cuando hay un quiebre, tanto visual como industrialmente, ya que se perdió el aura que tenía en su momento. Pasa a ser un objeto de colección, un objeto que uno necesita tener. El lector de cómic necesita tener el libro físico, porque lo puede leer online, pero sí o sí necesita tener el libro físico con una bonita edición, por eso siempre se están reeditando”.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi