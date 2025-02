San Juan Escribe: “Que se sostenga el concurso es muy importante”

Estas fueron las palabras expresadas, en la entrevista con el equipo de Prensa de la Casa de Todos, de Iván Martínez, ganador del primer premio en la categoría Cuento con su obra denominada “Infiernos Menores”.

Iván José Martínez es Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Posee varias maestrías en su área y está cursando un doctorado en Filosofía. Dicta clases de su especialidad e incursiona en otras facetas que complementan su personalidad como la radio, la danza y el dibujo. En el concurso San Juan Escribe resultó galardonado con premios por las obras: “Cuerpear” (2018); “Forma desde el comienzo. Gestación, morfología y habitar humano” (2018); “Siestas” (2021) y “Habitar el proyecto” (2021).

Sus primeros pasos en el mundo de las Letras

“Mis primeros pasos en la escritura tienen más que ver con la lectura. Recibí mucho apoyo, tanto de mis padres como de mi familia en general, respecto de leer mucho cuando era niño. Entre la lectura y la escritura hubo ahí como un traspaso después de unos años casi natural. Así fue como di los primeros pasos escribiendo a los once o doce años. Las historias que uno lee y con las que se identifica o conmueve proponen también contar las propias historias de manera más simple con las herramientas que uno tiene en el momento”, relata Iván.

Seguidamente, refiriéndose al proceso creativo y fuentes de inspiración sostiene: “El hecho de cruzarse con otras personas que escriben, en mi caso en la universidad donde doy clases, estudiantes, los procesos cuando estamos dando clases, aparecen mucho el tema de las historias de cómo se cuentan, de cómo se comunican. Doy clases en la universidad Nacional de San Juan en las carreras de Diseño Gráfico, Arquitectura y las historias siempre están presentes, entonces nuestras maneras de contar, particularmente en San Juan tienen un valor importante”.

Su experiencia con el San Juan Escribe

“Estuve entre el 2013 y 2016 fuera de la provincia, fuera del país. Cuando volví, en esto de reinsertarme en el contexto sanjuanino, me enteré en la Universidad del concurso San Juan Escribe. Participé en el 2016, en el 2017 y en el 2018 con material que ya tenía. En 2018 gané en las categorías cuentos y no ficción. Esta fue una experiencia muy linda porque viajamos hasta la Feria del libro en Buenos Aires, presentamos allí las obras. Dentro de la provincia presentamos los libros en distintos departamentos, fue una experiencia muy linda conocer a otros autores. En esa edición también participaron de otras provincias, asique conocimos a autores de otras provincias” contó Iván.

“Después pasó la pandemia y en el 2021 volví a presentarme y volví a ganar en las mismas dos categorías. También fuimos a Buenos Aires para las presentaciones de los libros. En esta última edición, 2024 me presenté en la categoría cuento. Ha sido una experiencia muy interesante sobre todo en esto, el valor que tiene la cultura respecto de cómo se gestiona y cómo se relaciona con el territorio. Esto me parece importante. Durante el tiempo que yo he interactuado con el concurso me parece que hay cosas muy importantes a cuidar, a sostener. Que se sostenga el concurso es muy importante. Los viajes a Buenos Aires, la interacción con otros espacios también es importante. Me parece que estaba bueno la relación con otros y con otras provincias, que eso siempre es un desafío. El año pasado el premio no tiene valor metálico, es decir no hay dinero, me parece que también es un punto a revisar en esto de que la cultura también es un trabajo” manifestó el escritor.

“El libro que presenté se llama “Infiernos menores” y tiene que ver con el momento en que ha sido acuñado el libro, en estos últimos tiempos yo siento que la cultura está en un periodo de resistencia, tal cual están siendo llevadas adelante las políticas tanto nacionales como con ecos en las provincias, la cultura está siendo atacada directamente, así como la educación. Para mí el San Juan Escribe y cualquier otra gestión estatal son espacios que también debieran ser de resistencia para cuidar esos bastiones que son la cultura. La cultura es uno de los espacios donde la comunidad se expresa y se encuentra. Si se rompe esto sistemáticamente, la educación, los espacios donde se crea cultura, lo que sucede a largo plazo es que nos desmembramos como comunidad”, señaló Iván Martínez.

Expectativas a futuro

“Mis expectativas tienen que ver con el desarrollo comunitario de la cultura. En la medida que fui adentrándome más en el interés por la cultura, uno encuentra que la figura del artista en soledad es una figura de otra época. En este momento lo que hacemos básicamente es entrelazarnos, juntar intereses y darnos una mano. El libro no es solamente lo que está escrito, un libro es la producción, el papel, cómo se diseña, es una comunidad, no es solamente la mano de quién escribe. Entonces esta noción de que somos parte de una comunidad, de una trama, de un tejido, mi expectativa es que tanto en San Juan como en Cuyo y en Argentina, volvamos a un camino donde ese valor esté por encima de intereses foráneos o donde éstas cosas no tienen tanto valor. Es importante que haya apoyo a estas instancias, que no se desfinancien y que fundamentalmente, si es posible, que se amplíen”.