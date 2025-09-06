San Juan lanzó el Foro Nacional de Turismo 2025 con amplia participación institucional



El jueves 4 de septiembre se realizó en el Teatro del Bicentenario de San Juan el lanzamiento oficial del Foro Nacional de Turismo 2025, con la destacada presencia del vicegobernador Fabián Martín, quien acompañó al gobernador Marcelo Orrego y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

Asimismo, estuvieron presentes los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Carlos Jaime Quiroga, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Federico Rizo. Además, participaron autoridades nacionales y provinciales vinculadas al sector, entre ellos el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, junto a referentes del ámbito público, privado, académico y comunitario.

Bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”, esta nueva edición del foro propone un espacio de reflexión e intercambio sobre los desafíos actuales del sector turístico en Argentina, con foco en la implementación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

La iniciativa es organizada por el Consejo Federal de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de San Juan y con el respaldo de la Cámara Argentina de Turismo.

El eje central de esta edición es el “Diálogo Federal sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”, una metodología orientada a fomentar políticas turísticas basadas en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, aplicables tanto en grandes ciudades como en destinos emergentes del país. El objetivo es construir consensos y líneas de acción comunes para el desarrollo de un turismo equitativo, moderno y sustentable a nivel nacional.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi.