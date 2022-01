Los equipos viales municipales siguen trabajando sin parar en diferentes zonas del departamento, con el fin de reparar los caminos rurales para que productores no pierdan su cosecha y los obreros regresen a sus puestos laborales. Esta tarea es fundamental para que no se detenga la matriz productiva de Pocito y no frenar el engranaje económico en plena temporada de cosecha.

