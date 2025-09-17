Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita para trabajadores

Con diferentes aspectos cubiertos por ley, una de las funciones de Gobierno aplica a la protección de condiciones laborales correctas.

El Ministerio de Gobierno, a través de su Subsecretaría de Trabajo, lleva adelante un trabajo de suma importancia para garantizar derechos laborales, en la forma de la asistencia jurídica gratuita. Este servicio se apoya en la Ley Provincial 377-A, artículo 1 inciso 11, que establece el alcance de las funciones de la Subsecretaría.

La asistencia contempla los siguientes aspectos:

1. Marco normativo

La ley 377-A prevé que la Subsecretaría de Trabajo tiene entre sus competencias la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores, asegurando el acceso a la justicia en conflictos de carácter laboral. Esta función se vincula con el principio constitucional de tutela preferente del trabajador.



2. Servicio y funcionamiento

La asistencia se lleva a cabo a través de un cuerpo jurídico integrado por abogados de la Subsecretaría, cuya tarea principal es asesorar y patrocinar a los trabajadores en distintas situaciones, como:

Reclamos laborales individuales: diferencias salariales, indemnizaciones, registro laboral, entre otros.

Accidentes de trabajo, orientando en la vía administrativa ante la ART o en sede judicial.

Enfermedades profesionales, tanto en la gestión de la denuncia como en la tramitación del reconocimiento de prestaciones.

La gratuidad está garantizada por la ley. El trabajador no debe pagar honorarios por la actuación letrada de los profesionales de la Subsecretaría.



3. Finalidad

El objetivo es garantizar el acceso real y efectivo a la justicia, eliminando barreras económicas o técnicas que podrían impedir que los trabajadores hagan valer sus derechos. La asistencia jurídica gratuita busca un equilibrio en la relación asimétrica entre empleador y trabajador, asegurando defensa técnica oportuna y especializada.



4. Detalles operativos

Competencia: la asistencia jurídica se limita a asuntos de índole laboral (contrato de trabajo, riesgos del trabajo, higiene y seguridad, etc.).

Alcance: el patrocinio es gratuito solo para el trabajador, no para los empleadores.

Procedimiento: el trabajador puede acercarse a la Subsecretaría para recibir asesoramiento y, de ser necesario, patrocinio en sede judicial o administrativa.

Para pedir la asistencia jurídica gratuita para trabajadores, los ciudadanos deben dirigirse a la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 54 oeste, 1º piso, Ala Sur, en horario de 8 a 12 horas.