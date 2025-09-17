Primer bebé nacido en el Hospital Tomás Perón de Iglesia

Este miércoles 17 de septiembre a las 10:35 se produjo el nacimiento del primer bebé en las nuevas instalaciones del Hospital Tomás Perón.

Se trata de un varón que pesó 3,400 kg. Su familia vive actualmente en la localidad de Tudcum, departamento Iglesia, y son oriundos de Bolivia.

El nacimiento se dio de manera natural, con dilatación completa, y fue asistido por el equipo de salud integrado por el Dr. Rolando Luna, la licenciada en Obstetricia Sandra Valdez, el equipo de enfermería Liliana Díaz, Germán Arce y Marcos Marinero.

La mamá y el bebé, en buen estado de salud, fueron derivados al Hospital San Roque de Jáchal siguiendo el protocolo establecido, para realizar los controles correspondientes con el servicio de Pediatría y de Maternidad.

Este hecho marca un importante avance para el hospital y para la atención de la salud de las familias iglesianas, que ahora cuentan con más acceso y cercanía en momentos tan importantes como el nacimiento de un hijo.