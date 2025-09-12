Tradición y fiesta en el turf sanjuanino

El vicegobernador Fabián Martín participó de la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club de Rivadavia, acompañando una jornada que reunió a familias, autoridades y amantes de las carreras.

El Jockey Club volvió a vestirse de fiesta con la realización de la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la competencia hípica más importante de la provincia. En un marco de gran concurrencia, con familias, aficionados y referentes del turf, la jornada consolidó una vez más la tradición de este deporte en San Juan.

El vicegobernador Fabián Martín estuvo presente en la ceremonia, acompañado por los diputados Juan de la Cruz Córdoba y Gustavo Deguer, y por los ministros de Gobierno, Laura Palma, y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Las autoridades presentes compartieron el entusiasmo de la comunidad y destacaron el valor de este evento que, cada Día del Maestro, forma parte de la identidad cultural y deportiva de la provincia.

Más allá del resultado de la competencia, que coronó a un nuevo campeón en la pista, el encuentro se vivió como una verdadera fiesta popular. Desde horas tempranas, se desarrolló un extenso programa de carreras que reunió a más de 70 caballos, junto con propuestas gastronómicas y actividades recreativas que completaron una jornada de disfrute para toda la familia.

El Clásico Domingo Faustino Sarmiento no solo es una referencia en el calendario del turf local, sino también un espacio de encuentro donde se conjugan deporte, tradición y comunidad.