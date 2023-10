Lior Assulin ex figura del fútbol de Israel fue asesinado mientras festejaba su cumpleaños

Fue en plena celebración de su cumpleaños 43. Su muerte fue confirmada por dos de los 15 clubes en los que jugó en su país.

El ex futbolista Lior Assulin resultó una de las víctimas fatales de los ataques del grupo terrorista Hamas en Israel. El asesinato ocurrió en el momento que celebraba su cumpleaños número 43 y en medio de una fiesta irrumpieron 50 integrantes de la organización palestina que dispararon contra quienes estuvieron presentes en la reunión social que se celebró en un centro turístico en el sur del país.

La noticia fue informada por Israel Hayom. También lo anunció su ex club, Hapoel Tel Aviv, que en sus redes sociales comunicó: “Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento del ex jugador del equipo Lior Asulin. Lior jugó con el uniforme del equipo entre 2009-2011. Enviamos nuestras condolencias a su familia, que no conozca más pena”.

Asulin fue un prolífico delantero que disputó 284 partidos en la Primera División del fútbol israelí, llegando a convertir 88 goles. Su campaña profesional arrancó en el Maccabi Herzliya en 1997 y luego pasó por otros 12 equipos en su país. Se sumó un breve período en el Apollon Limassol de Chipre en 2008. Se retiró a los 37 años en el Hapoel Nazareth Illit.

Por otro lado, en abril de 2018 estuvo en prisión por ser considerado sospechoso de traficar con drogas y vender cannabis mediante Telegram. En enero de 2021 fue declarado culpable por estos delitos y lo condenaron a 19 meses de prisión y desde agosto de 2022 se hallaba en libertad.