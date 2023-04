UPCN no pudo ante Ciudad en la primera final

UPCN San Juan Vóley perdió el primer juego de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina al caer en Capital Federal ante Ciudad Vóley. El local se impuso por 3 a 0 y se adelantó en el cruce al mejor de cinco. Los de Núñez ganaron con parciales de 25-21, 25-13 y 25-20, con Facundo Conte y Vicente Parraguirre como máximos anotadores del encuentro, ambos con 18 puntos. El segundo partido de la final se disputará este domingo a las 13,45, nuevamente en el Club Ciudad de Buenos Aires y por TyC Sports.

El local dominó las acciones de juego y UPCN no pudo reaccionar. Salvo un pasaje del set inicial, los sanjuaninos no entraron en ritmo de juego, su principal arma, al ataque, estuvo disminuido, el bloqueo no estuvo efectivo y Ciudad se mostró con fuerza en diferentes fundamentos, como el ataque y el saque.

Ciudad fue creciendo con el paso de los minutos y consiguió ventajas importantes en el marcador, que no pudieron ser descontadas en el marcador por parte de los sanjuaninos.

De esta manera, la serie de momento está liderada por los dirigidos por Hernán Ferraro y tendrá continuidad el domingo, pasado el mediodía. Luego, la final seguirá en San Juan, en el estadio de UPCN, el viernes de la semana próxima.

SINTESIS

Ciudad Vóley: Gaspar Bitar, Mauro Zelayeta (9); Sergio Soria (7), Ignacio Benítez (5); Facundo Conte (18), Vicente Parraguirre (18). Líbero: Damián Zalcam. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Manuel Albrecht, Ezequiel Vázquez, Carlos Romero (1).

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (2), Gabriel Santos (6); Fabián Flores (5), Carlos Mosquera (3); Manuel Armoa Morel (9), Ignacio Spelt (4). Líberos: Nicolás Perren-Matías Salvo. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Juan Bucciarelli (6), Mateo Bozikovich, Flavio Rajczakowski (2).

Parciales: 25-21, 25-13 y 25-20.

Arbitros: Gabriel Fernández y Fernando Romano.

Estadio: Club Ciudad de Buenos Aires.