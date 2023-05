Urgente Neblina en San Juan

En la provincia de San Juan. RN 20 y RN 40 En estos momentos.

RN 20 Caucete, cercanías al Aeropuerto Internacional y Puente de Caucete.

RN 40 Sur Cerrillo ruta a Mendoza

MÁXIMA PRECAUCIÓN visibilidad escasa.

Se ruega respetar la velocidad permitida, distancias entre vehículos, normas de seguridad.

RN 40 Sur y RN 20 – San Juan – Niebla

Consejos:

Encienda las luces bajas y las antiniebla, si el vehículo las posee. Nunca utilice las luces altas, ya que producen el conocido efecto espejo, que disminuye aún más la visibilidad al reflejar la luz en la niebla.

Evite conectar las balizas. Si bien se ven más, también llaman a error, porque su función es alertar que bien se ven más, también llaman a error, porque su función es alertar que hay un auto detenido.

Reduzca la velocidad. En algunas rutas observe las marcas de niebla en el asfalto (V invertidas a distancias regulares). Si ve dos signos, la velocidad no debe superar los 60 km/h y si sólo ve un

ve dos signos, la velocidad no debe superar los 60 km/h y si sólo ve un signo, la máxima debe ser de 40 km/h.

Pise el pedal de freno antes de ingresar a un banco de niebla, siempre y cuando no tenga un vehículo pegado atrás (una mala costumbre criolla en las ruta.

Si la ruta dispone de zonas seguras de detención, no dude en hacerlo. Asegúrese de que el lugar se encuentre lejos de la ruta y la banquina. Además mantenga el parabrisas limpio y evite realizar adelantamientos.

Reiteramos.

Es obligatoria el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla encendelas. Disminuí la velocidad gradualmente hasta la velocidad precautoria evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.

Fuente: César Carmona. Jefe de Prensa Vialidad Nacional. Seccional San Juan.