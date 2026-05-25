Abel Pintos y su nuevo single

Ab el Pintos presenta su nuevo single titulado La Culpa, una pieza musical que invita a reflexionar sobre las complejidades emocionales que surgen cuando una relación llega a su fin.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, capta la esencia de esos momentos difíciles que todos hemos experimentado. Con una interpretación honesta y profundamente sensible, Abel nos lleva a cuestionarnos sobre las palabras no dichas y la carga de la responsabilidad afectiva que queda al final de una historia de amor.

El videoclip que acompaña a la canción, dirigido por Niko Sedano y protagonizado por Inés Palombo y Fabio Di Tomaso, ofrece una experiencia visual hipnótica. La narrativa se despliega a través de un único movimiento: un zoom continuo que nunca finaliza, adentrándonos en un espacio cotidiano que refleja el paso del tiempo en una relación. A lo largo del video, se visualizan fragmentos de una historia de amor, mostrando gestos de conexión, rutinas compartidas y los silencios que a menudo se convierten en distancias insalvables.

Una característica única del videoclip es que cada escena se presenta dentro de la televisión de la escena anterior, creando un efecto visual que provoca una sensación de inquietud y nostalgia. Este recurso innovador permite que los recuerdos coexistan dentro del mismo ambiente, haciendo eco de la complejidad de las relaciones humanas.

Además, Abel también ha preparado un video alternativo que actúa como un epílogo de la primera entrega. En este, el artista interpreta La Culpa en un living vacío, con la televisión emitiendo ruido blanco, en una toma continua que resalta su poderosa interpretación. Este contenido será revelado después del estreno del video principal.