Fabiana Cantilo llega al Teatro Sarmiento

La cantante argentina se presentará el 30 de mayo. La reconocida cantante Fabiana Cantilo se presentará en San Juan con un espectáculo que promete una noche atravesada por el rock, la historia y la actitud, recorriendo canciones emblemáticas que marcaron generaciones junto a joyas menos conocidas de su extenso repertorio.

Con más de 40 años de trayectoria, la artista llega en formato de trío, una propuesta potente que resalta su impronta escénica y reafirma su lugar como una de las grandes referentes de la música argentina y del rock nacional.

Dueña de una voz inconfundible y de una carrera que la convirtió en ícono de la escena musical argentina, Cantilo ofrecerá un show cargado de clásicos, emociones y la energía que la caracteriza sobre el escenario.

La presentación es este 30 de mayo, desde las 22 horas y las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La apertura de puertas será 40 minutos antes del inicio de la función.



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