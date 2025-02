Camino: solo hubo un «malentendido»

El ACV que tuvo Cacho Deicas, histórica voz principal de Los Palmeras, generó un inesperado conflicto que se hizo público con Marcos Camino, fundador del grupo. Luego de semanas en donde se dieron a conocer detalles de las tensiones entre ambos, llegó la paz. La banda santafesina se presentó en Pasión, el ciclo de América, y el acordeonista contó cómo se encuentra todo hoy.

“Estoy muy bien. Estamos aquí, luchando. Como verás, estamos trabajando sin Cacho porque ha tenido un ACV, que es de público conocimiento. Él nos está viendo, nos estamos dedicando a él y estamos esperando a que se recupere para que pronto esté nuevamente en los escenarios con todo nosotros, como es su deseo más grande”, manifestó el músico.

“Se hablaba de la palabra ‘reconciliación’. ¿Existió esa reconciliación?“, indagó Marcela Baños, la conductora del histórico ciclo de América. “No, por supuesto que no. Para que haya una reconciliación tiene que haber primero una pelea, una discusión o una cosa así, pero es nuestro caso no hubo nunca. Entre nosotros no hubo una división de ningún tipo. Hubo un malentendido por unas declaraciones mías, pero nosotros no estuvimos nunca peleados. Es más, yo estuve con él en su casa, con su familia”, señaló.