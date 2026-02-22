Conmemoraron el 215° aniversario del natalicio de Sarmiento

A las 9.30 horas, la Casa Natal de Sarmiento fue escenario del acto oficial conmemorativo por el 215° aniversario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, con la destacada participación del vicegobernador Fabián Martín, quien acompañó la ceremonia y brindó un mensaje en el que resaltó la vigencia del legado educativo del Gran Maestro de América. También estuvieron presentes los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, María Lascano, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo.

La actividad se desarrolló en el museo histórico y fue organizada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de San Juan, en el marco de las conmemoraciones oficiales por su natalicio.

Durante su discurso, el vicegobernador expresó: “Es un honor estar acá, en la Casa Natal de Sarmiento; siempre nos reciben con tanta amabilidad. Para nosotros los sanjuaninos es un orgullo ser coterráneos de Domingo Faustino Sarmiento”.

También destacó la trayectoria de Sarmiento: “Era un hombre polémico, un hombre de acción, un hombre áspero -y vaya que lo era-, que desde muy chico demostró su sabiduría; fue autodidacta, aprendió solo. Con quince o dieciséis años fundó la primera escuela en la provincia de San Luis, recorrió el mundo – y en aquella época hacerlo era muy difícil- y pudo generar en la Argentina algo muy importante. Sin duda, es el padre de la educación pública”.

Sobre su gestión presidencial, señaló: “Mandó a hacer un censo porque sabía que había una falencia: el pueblo argentino era en su mayoría analfabeto. Él decía que la primera bandera que tenía que tener el pueblo era la educación. Trabajó creando escuelas, capacitando maestros y llevó adelante una gestión extraordinaria; es una de las mentes más brillantes que ha tenido este país y que ha tenido el mundo, porque el mundo lo ha reconocido”.

Finalmente, Fabián Martín enfatizó la relevancia actual del legado de Sarmiento: “La educación era el eje central para Sarmiento. Para que un pueblo como el de San Juan y un país como la Argentina prosperen, tenemos que estar a la vanguardia de los sistemas educativos, en un mundo realmente revolucionado, donde las cosas cambian rápidamente. Tenemos la obligación de defender este legado que nos ha dejado Sarmiento, que es educar, educar y educar. Todos los problemas vienen de la falta de educación y todos los problemas se resuelven con educación”. Cerró su mensaje deseando “un feliz comienzo de clases” a docentes, directivos y alumnos.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi