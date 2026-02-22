El vicegobernador acompañó la 48° edición del Carnaval de Calingasta

El vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó el domingo 15 de febrero de la 48° edición del Carnaval de Calingasta, acompañando a la comunidad en una de las celebraciones más representativas del calendario cultural departamental.

La tradicional fiesta se desarrolló sobre la Avenida Argentina, en Villa Calingasta, donde una multitud de familias se congregó para disfrutar del desfile de carrozas, comparsas y propuestas artísticas que llenaron la noche de color y alegría.

Durante la jornada participaron entidades deportivas y agrupaciones de Villa Calingasta, La Planta, La Isla y otras localidades del departamento, que presentaron coreografías, trajes y estructuras alegóricas elaboradas con dedicación y trabajo colectivo. Cada puesta en escena reflejó la identidad y el compromiso de la comunidad con su fiesta.

También tuvo como protagonistas a los más pequeños, quienes mantuvieron viva la tradición de la challa y compartieron momentos de juego y entusiasmo, reafirmando el carácter familiar de la celebración.

El Carnaval de Calingasta ratifica, en cada edición, su valor como símbolo de tradición, integración y alegría compartida.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi