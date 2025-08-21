Entregaron cistoscopios para estudios de urología 

En el marco del plan de reequipamiento sanitario impulsado por el Gobierno provincial, diferentes hospitales públicos del Gran San Juan y el interior recibieron cuatro cistoscopios.

En el marco del plan de reequipamiento sanitario impulsado por el Gobierno provincial, el Ministerio de Salud, a través de su referente Amílcar Dobladez, entregó cuatro cistoscopios destinados a hospitales públicos del Gran San Juan y el interior.

Este equipamiento fue gestionado por la Dirección de Prestaciones Periféricas que depende de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, para ser asignados a los servicios de Urología de los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, José Giordano en Albardón y el Federico Cantoni de Pocito.

Esta incorporación tecnológica permitirá a los profesionales médicos realizar estudios endoscópicos del interior de la vejiga y la uretra, como así también procedimientos de extracción de tejidos en caso de ser necesario. Los cistocopios, marca HD. SEESHEEN poseen una lente o cámara que permite al médico visualizar el interior de estos órganos.

Esta nueva aparatología posibilitará, implementar procedimientos ambulatorios, sin requerir anestesia general, y acceder a un tratamiento terapéutico sin necesidad de proceder a una derivación. Además, se podrán extraer células de menor tamaño, muestras de biopsias y visualizar la uretra y la vejiga.

Durante el acto de entrega, realizado en la sede del Ministerio de Salud, acompañaron al ministro los secretarios Alejandro Navarta (Técnico), Gastón Jofré (Planeamiento y Control de Gestión), Pablo Arroyo (Medicina Preventiva) y Gabriel Porra (Administrativo).

También participaron las jefas de las Zonas Sanitarias III y V, Ivonne García y Patricia Mut, respectivamente, junto a los directores de los hospitales beneficiados: Juan Pablo Gempel (Hospital Rawson); Juan Manuel Campayo (Hospital Marcial Quiroga) y Néstor Guimaraez (Hospital Federico Cantoni). Por el Hospital de Albardón estuvo presente la jefa de Zona Sanitaria III, Ivvone García.

Cada uno de ellos recibió la norma legal que establece el destino formal de los nuevos dispositivos.

El ministro Dobladez destacó que la medida responde al compromiso de fortalecer la atención en los hospitales de la periferia: “Aportamos nueva tecnología que implica una mejor atención para nuestros comprovincianos. Esta es una política de Gobierno que cuenta con el apoyo y aval del gobernador Marcelo Orrego”.